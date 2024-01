Administração Pública realiza workshop sobre a segurança da informação

A agência nacional de proteção de dados pessoais está a desenvolver aplicações de cibersegurança para proteger a administração pública de eventuais ataques informáticos.

Faz parte da estratégia da reforma da administração pública em curso em São Tomé e Príncipe. A segurança da informação reveste-se de grande importância e exige conhecimento.

O assunto esteve no centro de um workshop realizado na capital do país em que participou quadros da administração pública.

«Nós com a criação do sistema de base de dados iremos ter vários funcionários públicos, principalmente das DAFs, que irão trabalhar com as informações dos funcionários, nomeadamente, os dados pessoais e todas as informações que devem ser sigilosas. Por isso, eles têm que estar aptos, ter formação, capacitação, têm que estar imbuídos de alguma competência para poder ligar com esses tipos de informação»- destacou Domitília de Sousa, directora nacional da administração pública.

Informação que terá que ser cada vez mais segura. A Agência nacional de proteção de dados pessoais é um dos parceiros que irá ajudar o estado a garantir a segurança pretendida.

«Estamos a desenvolver diversos sistemas internos para o estado e se esses sistemas tiverem falhas, os usuários não souberem usar da melhor forma essas aplicações, poderemos ter problemas no futuro como ataques de hacker, roubo de dados, sequestro de informações, pedido de resgate e teremos que gastar muito dinheiro no futuro para depois corrigir essas aplicações. Mais vale desenvolver por padrão com segurança do que depois de já estar desenvolvido em produção, colocar problemas relacionados a segurança. Sai muito mais caro fazer isso depois»- disse, Carlos d´Apresentação.

Segundo este especialista em cibersegurança é preciso que os quadros da administração pública estejam preparados para lidar com a situação num mundo cada fez mais digital.

José Bouças