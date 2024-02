Desejo e determinação manifestados por João Bonfim o primeiro candidato oficial a Presidente do partido PCD.

O partido que em 1991 ganhou as primeiras eleições legislativas em São Tomé e Príncipe e com maioria absoluta, também caiu no poço, ao ponto de não ter conseguido concorrer às eleições legislativas de 2022.

«Quero ser o candidato à Presidente do PCD, para ser o chefe de um governo que volte a tirar o país do poço em que infelizmente voltou a cair. A forma como se tem governado o nosso país colocou a sua credibilidade pelas ruas da amargura…» afirmou João Bonfim.

Ministro dos Assuntos Sociais no governo maioritário do PCD entre 1991 e 1994, João Bonfim emigrou para Portugal. Regressou agora com a promessa de reestruturar o partido e credibilizar a governação.

«Sou candidato ao cargo de Presidente do PCD porque comigo o PCD voltará a ser um partido grandioso, respeitado e com todos os atributos para voltar a dirigir um governo de São Tomé e Príncipe que seja credível e reformador», assegurou.

O único candidato oficial do PCD para o congresso de 9 de março disse que quer travar a degradação a todos os níveis. Manifestou-se preocupado com o fenómeno das alterações climáticas. Prometeu dar atenção especial a sustentabilidade ambiental e a poluição.

O antigo secretário-geral do PCD, sente que o medo reina no país após os acontecimentos de 25 de Novembro de 2022.

«O país permanece perplexo e assustado. Porque a barbárie não era uma prática comportamental conhecida entre os santomenses», declarou.

De maior partido do país na abertura do regime democrático, o PCD é hoje um partido da oposição sem representação na Assembleia Nacional.

Abel Veiga