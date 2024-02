MLSTP adia congresso electivo para primeiro fazer trabalho de casa

Reunido em conselho nacional no último fim-de-semana, o maior partido da oposição, o MLSTP decidiu suspender o congresso que tinha sido marcado para o dia 16 de Março.

Inicialmente a reunião magna do MLSTP tinha sido marcada para 30 de Março, depois foi antecipada para 16 de Março, e agora suspensa para terminar o trabalho de casa.

Segundo Adlander Matos, Presidente da Mesa do Conselho Nacional, a maioria dos conselheiros votou a favor da suspensão da data de 16 de Março para a realização do congresso para permitir a actualização dos estatutos e do programa do partido. Factores internos também foram apresentados como razões para a desmarcação do congresso electivo.

Desta forma Jorge Bom Jesus Presidente do MLSTP cujo estatuto dá como válido o mandato até 2026, continua na liderança do maior partido da oposição.

O conselho nacional do MLSTP concluiu que é preciso promover a socialização das alterações que deverão ser feitas ao estatuto e ao programa. O partido deverá realizar um intenso trabalho de reactivação e informação dos núcleos de base em todo o país, antes de avançar para o congresso.

Segundo Adlander Matos, a Comissão Política do MLSTP deverá trabalhar sobre o processo de dinamização e reestruturação das bases para depois convocar o conselho nacional, que em seguida indicará a nova data do congresso electivo.

Abel Veiga