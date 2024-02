MLSTP – “Qualquer passo em falso estaríamos a caminhar em direcção ao precipício “

Jorge Bom Jesus, Presidente do MLSTP sentiu perigo a rondar a reunião do conselho nacional do partido no último fim-de-semana. Tudo por causa da possibilidade que havia dos militantes avançarem para o congresso extraordinário que estava marcado para 19 de Março.

«Qualquer passo em falso estaríamos a caminhar em direção ao precipício… Por isso, eu quero pedir responsabilidade máxima, elevação e que estejamos à altura dos desafios do MLSTP/PSD e aos desafios dos novos tempos» – alertou Bom Jesus.

O “Téla Nón” apurou que a intervenção do presidente honorário do partido, Manuel Pinto da Costa foi decisiva para o adiamento do congresso dos social-democratas.

O MLSTP/PSD, a maior força política da oposição em São Tomé e Príncipe, adiou o congresso por causa de um conjunto de factores internos.

«Nomeadamente a necessidade de socializar melhor os documentos trabalhados para a alteração da proposta dos estatutos e da proposta do programa e, com a intervenção de alguns membros incluindo do presidente honorário do partido, Manuel Pinto da Costa, sentimos a necessidade de socializarmos mais, irmos às bases ampliar as contribuições para termos um documento mais acabado e mais inclusivo possível. Foi nesse sentido que, resumindo e apreciando as intervenções de diversos conselheiros, o conselho decidiu pelo adiamento da data do congresso nacional» – disse Adlander Matos, presidente da mesa do conselho nacional.

Não foi definida a nova data para a realização do congresso da maior força política da oposição em São Tomé e Príncipe.

«Caberá agora a comissão permanente e a comissão política do partido reunir no sentido de convocarmos mais um conselho para definirmos, com precisão, em função do processo que queremos construir à volta da socialização desses dois documentos, agendarmos a data do próximo congresso» – precisou Adlamder Matos.

Até lá, Jorge Bom Jesus, que não se recandidata, mantém-se na liderança do MLSTP/PSD.

José Bouças