Assessoria militar portuguesa apoiou as FASTP na criação de legislação que protege as mulheres militares

Nos últimos 12 meses a assessoria militar de Portugal nas forças armadas de São Tomé e Príncipe resultou na realização de vários projectos.

O apoio técnico dos instrutores militares portugueses permitiu a elaboração de normas para avaliação do regulamento militar, a formação de promoção de capitães do exército santomense, e do corpo da polícia militar.

O Coronel Sousa Ferreira do exército português, que terminou a missão como director do projecto de assessoria à estrutura superior das forças armadas são-tomenses, disse a imprensa que a criação da legislação que previne o assédio sexual das mulheres militares foi também uma das acções prioritárias.

O coronel que trabalhou junto ao Estado-Maior das Forças Armadas santomenses considera que a instituição militar santomense é resiliente e competente. «Com muito espírito de sacrifício. Há limitações como em todo o lado. Mas as forças armadas de São Tomé e Príncipe são muito dignas, muito competentes», declarou o coronel Sousa Ferreira do exército português.

Abel Veiga