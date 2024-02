Primeiro-ministro diz que o governo não tem dinheiro para aumentar o salário dos professores

O caderno reivindicativo dos professores e educadores de S. Tomé e Príncipe comporta 22 pontos. O principal é o aumento do salário base para 10 mil dobras, cerca de 400 euros. O primeiro-ministro considera que o governo não está em condições de atender a esta reivindicação.

«Um aumento de salário de 10 mil Dobras não me parece algo que hoje seja possível. Eu espero que as pessoas, realmente, vão para coisas que sejam possíveis, ou então que me apresentem soluções alternativas» -disse Patrice Trovoada, Primeiro-ministro e Chefe do Governo.

Numa altura em que o governo já tem em mãos o pré-aviso de greve da intersindical dos professores e educadores de S. Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada abre portas à negociação, mas pede boa fé à classe docente.

«Vamos negociar e espero que se possa evitar uma greve que é, sobretudo, penalizante para os nossos filhos, mas como eu digo, o governo irá sempre com um bom espírito, mas imbuído também de realismo».

A reação do primeiro-ministro ao pré-aviso de greve da classe docente surge à margem da primeira visita ao quartel do exército de S. Tomé e Príncipe desde que assumiu a liderança deste Governo.

