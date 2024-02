“São Tomé e Príncipe em Contagem” para dar resposta aos objectivos de desenvolvimento sustentável

“São Tomé e Príncipe em Contagem” é o lema do V recenseamento geral da população e da habitação a ser realizado no segundo semestre de 2024.

Os preparativos estão em curso. O questionário de cartografia já foi validado, e esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatísticas começou a validar o questionário de agregado familiar.

Com 9 módulos o questionário familiar vai permitir a recolha de informações relevantes como o índice de pobreza e da emigração, assim como os níveis de penetração das novas tecnologias de comunicação e de informação no seio do agregado familiar são-tomense.

«Nesses 9 módulos várias questões são analisadas para permitir a maior mobilização de recursos para o país, e a planificação do desenvolvimento socioeconómico da nossa população», afirmou Guett Almeida, Presidente do Instituto Nacional de Estatística.

Presidente do Instituto Nacional de Estatística Guett Almeida

O questionário de agregado familiar permite ao país medir vários tipos de pobreza, nomeadamente a pobreza subjectiva. «Pobreza subjectiva é a dificuldade de acesso a determinados bens e serviços», explicou o Presidente do Instituto Nacional de Estatística.

As questões de género, com destaque para a situação das mulheres, as populações vulneráveis (deficientes físicos), também vão ser apuradas no recenseamento geral da população. Uma radiografia geral do país, que vai dar respostas claras aos objectivos de desenvolvimento sustentável.

«Temos a meta dos objectivos de desenvolvimento sustentável até 2030. O recenseamento da população vai dar indicadores que permitam avaliar e monitorar o nosso desempenho até 2030», assegurou Guett Almeida.

Saúde, educação, infra-estruturas, são outras áreas que serão alvo do recenseamento. «Depois podemos traçar políticas e medidas que vão de encontro às necessidades do país», frisou.

Após a validação dos questionários, o INE vai ao campo para realizar em Março o recenseamento piloto. Um teste de avaliação da reacção das populações. Já no segundo semestre do ano é realizado o V recenseamento geral da população e da habitação.

«De acordo com o nosso calendário estamos a trabalhar para ter os resultados finais antes do início de 2025», concluiu o Presidente do Instituto Nacional de Estatística.

São Tomé e Príncipe precisa de dados estáticos actualizados para saber o que ganhou nos últimos 12 anos, o que perdeu, e o que falta para atingir o desenvolvimento sustentável.

Abel Veiga