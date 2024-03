Governo condena a greve geral e admite medidas para evitar que seja por tempo indeterminado

A Ministra da Educação Isabel de Abreu responsabilizou os sindicatos da educação pelas consequências da greve, e o ministro das finanças Ginésio da Mata reforçou que o governo não tem capacidade financeira para aumentar os salários.

Perto de 90 mil crianças e jovens de São Tomé e Príncipe, quase a metade da população do país deixaram de ter acesso ao ensino a partir de 1 de Março.

A ministra da educação foi a primeira a intervir na conferência de imprensa. «Eu tenho que ver para a situação das nossas crianças neste momento. Porque podia-se continuar a negociar. Pois a negociação não esgotou», afirmou a ministra da educação.

A greve geral na educação foi definida como um caos. «Deixarmos essas crianças sem aulas é um caos», frisou Isabel de Abreu.

O Governo diz que atendeu mais de 80% das reivindicações dos professores, educadores de infância e serventes das escolas. O destaque vai para a progressão na carreira dos professores.

A Ministra da Educação deixou entender que apesar de muitos professores serem incompetentes o executivo permitiu a progressão na carreira. Uma progressão que implica também a melhoria das condições salariais.

«O nível de aprendizagem das crianças é baixo, e o tipo de professores que temos no sistema, constituem para mim uma preocupação. No início do ano lectivo na aplicação do teste para candidatura de novos professores deparamos com professores vindos das universidades, mas com muitas dificuldades», denunciou a ministra da educação.

Tais professores cerca de 3 centenas têm sido segundo Isabel Abreu, submetidos a formação pedagógica uma vez por semana.

O Ministro das Finanças também participou na conferência de imprensa. Ginésio da Mata, realçou a decisão do governo de incluir a progressão da carreira docente no orçamento geral do Estado para 2024.

No entanto, explicou que São Tomé e Príncipe tem compromissos macroeconómicos assumidos nomeadamente com o FMI, que obrigam a fixação de limites em termos da massa salarial.

«No conselho de concertação social isso foi explicado aos sindicatos, ou seja, que neste ano 2024 não era possível fazer-se qualquer aumento salarial», garantiu o ministro das finanças.

Ginésio da Mata já tem todas as contas feitas. Perguntou para a imprensa onde é que o país pode encontrar recursos para suportar o aumento salarial de 10 mil dobras (400 euros). A imprensa não soube responder porque não geri as finanças públicas. O próprio ministro deu a resposta.

«Primeiro tem-se que criar riqueza para depois distribuir. Portanto não se pode assumir custos quando não se tem a receita para cobrir», pontuou o ministro das finanças.

A Imprensa perguntou ao ministro se não era aconselhável diminuir também algumas despesas consideradas fúteis para atender as necessidades de sobrevivência das famílias mais pobres. O ministro pediu a imprensa para indicar as despesas fúteis. Viagens são uma delas. O ministro discordou.

Segundo Ginésio da Mata o governo deverá agir em conformidade com as leis, para evitar que a greve da educação prossiga por tempo indeterminado. Admitiu a requisição civil.

Abel Veiga