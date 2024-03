Greve pelo valor da cesta básica paralisou todo o sistema de ensino

Desde finais de 2023 que os 4 sindicatos do sector da educação iniciaram negociações com o governo no sentido de actualizar o salário de base. A falta de consenso provocou um pré-aviso de greve. 1 de Março foi a data indicada para a greve geral.

Na manhã de sexta-feira 1 de Março os professores, educadores de infância e serventes das escolas de todo o país paralisaram as suas actividades.

Exigem ao governo a elevação dos salários para o valor igual a cesta básica definida pelas centrais sindicais em parceria com os demais parceiros do conselho de concertação social.

A cesta básica é um indicador de sobrevivência. Para comprar óleo alimentar, esparguete, pedaços de chouriço, um caldo de galinha, e pequenos pacotes de maça tomate, o cidadão santomense precisa de um salário mensal de 10 mil dobras, igual a 400 euros. Um salário para sobreviver e apenas para matar a fome.

O salário de base do sector da educação não atinge três mil dobras, cerca de 120 euros. Não tendo resposta positiva do governo para elevar o salário de base para o valor da cesta básica, ou seja, para garantir a sobrevivência das famílias, os 4 sindicatos do sector da educação, paralisaram todo o sistema de ensino de São Tomé e Príncipe.

«A informação que temos é que a adesão está próximo dos 100%. Tanto em São Tomé como no Príncipe», revelou Vera Lombá, porta-voz da inter-sindical do sector da educação.

Vera Lombá na foto

A porta-voz dos 4 sindicatos da educação, acrescentou que «temos reclamado que a nossa situação não é nada boa. E este ano a situação explodiu. É a forma de reclamação, para ver se o governo nos ouve».

As crianças que frequentam os jardins-de-infância, e os alunos do ensino básico e secundário depararam-se com o aviso de greve no portão das escolas.

«E triste isso. Eles (os professores) têm razão. Mas nós é que vamos ficar prejudicados», afirmou Letícia Costa, uma aluna da escola preparatória Patrice Lumumba, na capital São Tomé.

Adgilza Monteiro Afonso professora na escola Patrice Lumumba disse que o motivo da paralisação é forte. «O principal motivo é o salário. Há muitos anos que estamos a procura de melhoria. As condições de trabalho nem se fala…».

Uma luta pela sobrevivência. «Achamos que a cesta básica de 10 mil dobras (400 euros), até nem é muito. Mas já nos tiraria do aperto em que nós estamos», pontuou Vera Lomba a porta-voz da inter-sindical.

Na quinta – feira a intersindical da educação e o governo negociaram até a meia-noite, mas sem sucesso. A porta-voz da inter-sindical disse que os profissionais da educação rejeitaram a contraproposta apresentada pelo governo. «Propuseram aumentar o subsídio de transporte em apenas 200 dobras…», declarou Vera Lomba para depois sorrir.

A garantia da cesta básica é o foco dos cerca dos cerca de 9 mil funcionários públicos que prestam serviço no sector da educação.

«Não queremos manter a greve de forma indeterminada. Mas se formos forçados a isso…», concluiu Vera Lomba.

Os professores, educadores de infância, guardas e serventes das escolas representam o maior efectivo da função pública em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga