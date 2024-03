Ilha do Príncipe preparada para acolher a conferência internacional sobre o financiamento ambiental inovador

A Ilha do Príncipe, reserva mundial da biosfera, foi o local escolhido para a conferência internacional sobre o financiamento ambiental inovador para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável em S. Tomé e Príncipe.

Um acontecimento de capital importância para o governo regional.

«A expectativa passa pela necessidade de termos um guião e com os nossos parceiros e os especialistas que vão estar presentes, traçarmos um caminho de como rentabilizarmos as nossas intervenções face aos desafios e as necessidades» – disse Filipe Nascimento, Presidente do Governo Regional.

Uma das prioridades é olhar para o contexto arquipelágico das ilhas e os desafios presentes.

«Temos um grande desafio que é termos alternativas no sector da construção para areia, para madeira e outras necessidades. Nós podemos olhar para o sector energético, sobretudo, no facto de ainda hoje no Príncipe, por exemplo, depois de tanta luta para transitarmos para uma matriz limpa e amiga do ambiente, mas até hoje não há ainda uma central fotovoltaica, não há uma barragem para a produção de energia hídrica aqui no Príncipe» – sublinhou Filipe Nascimento.

Com o fenómeno das alterações climáticas é preciso encontrar fórmulas para aumentar a resiliência das ilhas.

«Um exemplo a realçar passa pelas novas formas de financiamento de ações climáticas mais benéficas para a natureza, nomeadamente o fenómeno de crédito ao carbono em reconhecimento por aquilo que vários protocolos de Quioto, de Paris, do Rio de janeiro que apontam para o princípio que, no direito do ambiente, tem grande relevância que é: quem polui maias paga mais e quem polui menos deve ser compensado por aqueles que poluem mais. O nosso país não é industrializado e tem uma baixa intervenção no que toca às ações que contribuem para a aceleração e degradação do ambiente» – sublinhou o Presidente do Governo Regional.

A conferência, que vai decorrer esta quinta e sexta-feira, é uma organização dos governos central e regional em parceria com o sistema das nações unidas e o banco africano para o desenvolvimento.

José Bouças