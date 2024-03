Residência oficial do embaixador de STP em Portugal foi resgatada e ressuscitou dos escombros

Reduzida a escombros e esventrada pelo consumo de droga e pelos sem abrigo durante os últimos 20 anos, a residência oficial do embaixador ou embaixadora de São Tomé e Príncipe em Portugal foi reabilitada.

Um palácio localizado na zona nobre da cidade de Lisboa, mais concretamente em Restelo com uma vista encantadora sobre o rio Tejo. Foi cedida ao Estado são-tomense pelo Governo de Portugal em 1978.

Maria Amorim, embaixadora de São Tomé e Príncipe em Portugal foi a primeira inquilina. Gabriel Costa ex-embaixador em Portugal foi o último inquilino.

Imagens da casa abandonada

Imagem da casa abandonada

Imagem da casa abandonada

A partir de 2002 a casa foi abandonada pelo Estado são-tomense. Um cenário de abandono, de falta de amor próprio que faz recordar os palácios das roças de São Tomé e Príncipe, as antigas casas dos patrões, também abandonados e destruídos pelo Estado são-tomense.

Uma sina de arruinar, demolir e abandonar, que foi cortada pelo menos em Portugal, pelo novo embaixador acreditado junto ao Estado português em julho de 2019.

António Quintas do Espírito Santo, embaixador em Portugal definiu a reabilitação da residência oficial abandonada há mais de 20 anos, como uma das principais prioridades do seu mandato.

O diplomata cuja missão terminou no mês de março de 2024, fez as contas, e percebeu que o valor que o Estado santomense gasta com a renda do prédio onde residiam os sucessivos embaixadores era suficiente para garantir a reabilitação da residência oficial abandonada.

A representação diplomática santomense recorreu assim a um crédito bancário na ordem de 350 mil euros, teve apoio também do governo português, e avançou com a reabilitação da casa oficial.

Imagem actual após reabilitação

Imagem actual da casa reabilitada

A imagem do Estado santomense foi lavada no centro de Lisboa. Reabilitada e apetrechada com novos mobiliários, a residência oficial do embaixador de São Tomé e Príncipe voltou a ter uma piscina. O banho no verão tem Lisboa à vista.

Os vizinhos todos eles, membros de corpo diplomático de outros países acreditados em Portugal sentem-se mais seguros. Pois a residência oficial de São Tomé e Príncipe deixou de ser um abrigo de delinquentes e de toxicodependentes.

Mas, o embaixador que empreendeu a reabilitação da casa e da imagem do país em Lisboa, não teve acesso a residência oficial. O próximo embaixador, deverá inaugurar a casa que agora brilha como estrelas. Esterline Género, é o nome do próximo embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal.

Cozinha

Sala de jantar

Uma das salas de estar

Vista da entrada principal

No entanto, em Lisboa o Téla Nón recolheu informações que apontam para risco do diplomata Esterline, nem sequer ver as estrelas de Lisboa a partir da mansão santomense de Restelo.

O Téla Nón promete acompanhar com muita atenção o desfecho em termos do inquilino que vai inaugurar a nova casa do embaixador em Portugal. Reconstruída com fundos públicos (dinheiro do Estado), para servir a missão pública e não privada.

Abel Veiga