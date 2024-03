Declaração do Primeiro-ministro de S. Tomé e Príncipe Patrice Trovoada que prometeu mexer no salário de base no arquipélago. Um estudo sobre a evolução da grelha salarial já foi feito segundo Patrice Trovoada.

A iniciativa enquadrada na reforma da administração pública irá abrir caminho, segundo o chefe do governo para a justiça salarial no arquipélago.

«Com o estudo sobre a evolução da grelha salarial vamos começar a discutir e ver como é que, de facto, podemos chegar à justiça salarial» – disse o Primeiro-ministro.

As mexidas irão atingir também os sectores para-públicos que de acordo com Patrice Trovoada não estão a contribuir para o fortalecimento da economia nacional.

«Porque temos empresas que devem ganhar dinheiro, mas não ganham, não entregam dinheiro ao cofre do estado, têm salário superior a toda a gente incluindo o Presidente da república, o primeiro-ministro».

O Chefe do governo foi mais longe «fazem prejuízo, endividam o estado e estamos numa boa. Isso tem que parar. Temos que dizer a essas empresas que elas têm que ter objetivos. Porque se, de facto, elas não estão a ganhar dinheiro e é o estado que está a sustentá-las, porquê que têm todo esse salário? Porque que têm tantos trabalhadores que não justifica?» – Interrogou.

O chefe do governo abriu o livro “temos que falar claro neste país”. Em tom de revolta Patrice Trovoada desabafou «aqui não é nenhuma vaca que toda a gente vem e espreme para tirar o leite. A vaca já não tem leite» – desabafou Patrice Trovoada.

José Bouças