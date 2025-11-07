SINASA suspende a greve que paralisou o aeroporto internacional

Numa nota distribuída à comunicação social no final da tarde de quinta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores dos aeroportos e segurança aérea anuncia entendimento com a Direcção da ENASA, a empresa estatal que administra o aeroporto internacional Nuno Xavier Dias, e declara ter assinado um memorandum de entendimento com a administração da empresa.

«Vimos informar a todas as companhias aéreas e a toda a comunicação social de que está suspensa a greve iniciada na quinta-feira dia 6 de Novembro de 2025», lê-se na nota para a imprensa.

A greve que começou na manhã de quinta feira, terminou algumas horas depois.

Abel Veiga