Greve geral na educação: “O governo não está a perceber que é um problema de barriga”

Foi com esta declaração que o maior partido da oposição, o MLSTP rejeitou as acusações do primeiro-ministro Patrice Trovoada segundo as quais, a greve geral no sector da educação é fomentada por razões políticas.

«Que o governo não pense que os sindicatos no exercício dos seus direitos inalienáveis precisem de tutores. O governo não está a perceber que é um problema de barriga, um problema de miséria. O sindicato da educação não precisa que ninguém os instigue», declarou o Presidente do MLSTP.

Jorge Bom Jesus considera que a greve geral na educação se arrasta por mais de 1 mês, por causa da incompetência do governo em negociar, e sobretudo por falta da humildade por parte do Chefe do Governo Patrice Trovoada.

Abel Veiga