ONTSTEP-CS nas ruas em manifestação pacífica neste 1º de Maio

João Tavares, secretário-geral da ONTSTEP-CS, a organização dos trabalhadores de São Tomé e Príncipe – central sindical, considera que está cada vez mais difícil a vida dos trabalhadores no arquipélago.

«A inflação no ano passado foi cerca de 17 por cento e no ano anterior foi de 24 por cento. Com elas, não houve atualização salarial e o IVA veio complicar ainda mais a situação socio-laboral das pessoas. Outro especto é que o atual governo não está a aplicar o memorando assinado entre as centrais sindicais e o governo do então primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. E pelo facto de não ter cumprido essa programação, vem complicar um pouco mais a situação sócio laboral».

Os preços da cesta básica é outra dor de cabeça, segundo o líder da ONTSTEP-CS. “Cada dia que passa os operadores económicos, por cada importação que fazem, aumentam o preço das mercadorias e não há uma fiscalização. A Inspeção Económica não está a exercer o seu papel com eficiência” – lamentou João Tavares.

O cenário fica aina mais complicado com a ausência de investimentos no país.

«Não há investimentos para as obras públicas e outros serviços que possam criar riquezas e oportunidades para que as pessoas possam fazer outro tipo de trabalho».

Por tudo isso, considera que o dia do trabalhador deve ser um dia de luta para os trabalhadores de São Tomé e Príncipe.

«O primeiro de maio é um dia de luta. Por isso, há mais motivos para podermos sair as ruas e reivindicar os nossos direitos, exigir da entidade empregadora, do governo e do sector privado melhores condições de vida porque se não fizermos isso, a situação será pior».

A ONTSTP-CS tem agendado para este primeiro de maio uma manifestação pacífica pelas ruas da cidade de S. Tomé exigindo melhores condições salariais e laborais para os trabalhadores.

José Bouças