Aumento do salário na função pública agendado para julho próximo

Foi na sede do conselho de concertação social que o governo informou aos sindicatos e a representação do sector privado que a actualização dos salários na função pública será implementada a partir do mês de Julho próximo.

João Tavares, líder da central sindical ONTSTEP, e porta-voz do conselho de concertação social, disse que o valor do aumento dos salários ainda está a ser negociado.

«O primeiro-ministro nos informou que será para o mês de julho, o valor do aumento ainda não foi revelado. Vamos esperar para ver como é que vai reflectir na vida de cada funcionário público», afirmou o porta-voz do conselho de concertação social.

João Tavares / Secretário-Geral da Central Sindical ONTSTEP

O aumento do salário é uma questão que preocupa a todos os trabalhadores santomenses.

No ano 2022 o conselho de concertação social projectou uma actualização dos salários, com base na evolução dos preços dos produtos da cesta básica.

O salário de base foi fixado em 2500 dobras (100 euros) em 2022, e com actualização anual até 2024, altura em que o salário de base deveria atingir 4500 dobras, igual a 180 euros.

O projecto passou a ser lei. Foi aprovado pelo anterior governo e pela Assembleia Nacional, e promulgado pelo Presidente da República Carlos Vila nova.

No entanto, o decreto não foi implementado em 2023, nem em 2024. As centrais sindicais também não sabem se é desta vez, que haverá a actualização gradual e anual dos salários na função pública.

«Abordamos a questão do decreto, que foi promulgado pelo senhor Presidente da República sobre o aumento gradual dos salários na função pública. O primeiro-ministro disse que também tomou contacto com o decreto, no entanto o ministério das finanças está a trabalhar para ver, como é que vai ser feito este ajuste», declarou João Tavares.

A reunião do Conselho de Concertação Social, que analisou o ajuste salarial na função pública aconteceu na segunda- feira, no Palácio do Governo.

Abel Veiga