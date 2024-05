Líder da ONTSTP – CS defende a dignificação de quem trabalha

Sob o lema “Só há justiça social com trabalho digno” a ONTSTP-CS, a organização dos trabalhadores de S. Tomé e Príncipe – central sindical, mobilizou vários sindicatos do arquipélago, numa marcha pacífica que percorreu as principais artérias da capital são-tomense.

«Para se ter um trabalho digno é necessário que haja um salário compatível com o custo de vida» – disse João Tavares, secretário-geral da ONTSTP-CS.

Os trabalhadores empunhavam cartazes com várias exigências, entre as quais a atualização do salário, respeito à liberdade sindical, tribunal de trabalho e muitas outras.

«É necessário que haja uma política séria para dignificar as pessoas que trabalham por isso que os nossos cartazes revelam essas manifestações» – justificou o líder da ONTSTP-CS.

Neste primeiro de maio o governo não foi poupado.

«Hoje primeiro de maio o salário não saiu para o trabalhador. Governo disse que ia dar subsídio de férias é mentira, apenas mil e trezentas dobras. Governo tem que aprender a falar verdade…se a pessoa ganha três mil, tem que por os três mil…como disse que a vaca não tem leite, tem que aprender a dar a vaca comida para que ela possa ter leite. Trabalhador está desmotivado» – desabafou com ar de revolta, Hilária Nunes, presidente do sindicato das serventes, cantineiras e guardas do Ministério da Educação.

Os trabalhadores deram sinal de determinação na luta pelos seus direitos.

«Uma luta justa no sentido de continuarmos a reivindicar os nossos próprios direitos, direitos sindicais, direito de condições de trabalho, de condições salariais, enfim, todas essas condições vamos continuar a exigir a luz da lei geral do trabalho» – destacou Adilson Boa Esperança, presidente do Sindicato dos Professores Novos.

A deposição de uma coroa de flores no monumento do jardim primeiro de maio, em honra dos trabalhadores falecidos, marcou também este dia do trabalhador em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga