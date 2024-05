Funcionários públicos vão receber pela primeira vez o subsídio de férias

Pela primeira vez os funcionários públicos de S. Tomé e Príncipe vão receber o subsídio de férias.

É a própria lei do orçamento geral do estado de São Tomé e Príncipe para 2024 que confere este direito aos funcionários da administração central do estado, incluindo a continuidade do pagamento do subsídio de natal.

«A todos os funcionários públicos da administração direita e indireta do estado é assegurado, no exercício económico de 2024, o direito ao subsídio de férias e subsídio de natal na proporção do respetivo salário de base» – disse Jukisia Salvador, diretora do orçamento citando a lei do OGE-2024.

Tendo em conta a atual situação financeira do país, o pagamento será feito por etapas, a começar pelo subsídio de férias.

«Para o mês de maio temos o ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, as câmaras distritais, e o ministério da Juventude e Desporto. Para junho teremos os ministérios da Economia, do Trabalho e Assuntos Sociais e o do Planeamento e Finanças. Em julho será a vez do gabinete do Primeiro-ministro, o ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, organismos com autonomia financeira e patrimonial, a Região Autónoma do Príncipe e o ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos. Os ministérios da Defesa e Administração Interna, do Ambiente e das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente serão contemplados em setembro. Finalmente para outubro beneficiam os funcionários da Procuradoria-geral da República e o ministério da Saúde e Direitos da Mulher» – avançou a diretora do orçamento.

Os funcionários do ministério da Educação que deveriam receber em agosto, serão os primeiros contemplados.

«Atendendo todas as circunstâncias a volta do período de greve dos professores e educadores, entendeu-se atribuir o subsídio de férias à toda a classe da educação neste mês de abril» – frisou Jukisia Salvador.

A diretora do orçamento não avançou a calendarização nem a forma como vai ser feito o pagamento do subsídio de natal.

2024 vai ser o primeiro ano em que os funcionários da administração pública de São Tomé e Príncipe vão receber subsídios de férias e de natal.

José Bouças