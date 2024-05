“A descolonização pode estar resolvida, mas os actos de maus-tratos e de violência ainda não estão”

A constatação é do Presidente da República Carlos Vila Nova. De regresso ao país após ter participado em Portugal nas celebrações dos 50 anos da revolução de 25 de Abril de 1974, que trouxe liberdade para Portugal e para as antigas colónias portuguesas, o chefe de Estado comentou o posicionamento assumido pelo seu homólogo de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a necessidade de reparação as ex-colónias pelos actos da escravatura.

«Se Portugal traz este assunto ao quotidiano acho que é de todo relevante para que se discuta e que se revejam também estes aspectos e nós continuarmos a nos aproximar cada vez mais… Isso vai ser de forma transparente e clara», afirmou Carlos Vila Nova.

O Presidente de São Tomé e Príncipe explicou que Portugal ainda tem contas a ajustar com as antigas colónias.

«A descolonização pode estar resolvida, mas os actos de maus-tratos, de violência e outros que aconteceram não estão resolvidos».

O posicionamento de reparação assumido pelo Presidente de Portugal é considerado de normal por Carlos Vila Nova.

«Eu velo isso com normalidade até porque ao nível de outras potências colonizadoras esse processo já está um bocado avançado, já está em discussão», frisou.

Carlos Vila Nova alertou que «não podemos meter isto debaixo do tapete ou dentro da gaveta».

São Tomé e Príncipe considera que Portugal deve liderar o processo de reparação dos danos causados pela escravatura. «Se nós não o liderarmos, assumindo, vai acontecer o que aconteceu com os países que tendo sido potências coloniais, ao fim de X anos perderam a capacidade de diálogo e de entendimento com as antigas colónias», concluiu, o Presidente Carlos Vila Nova.

Abel Veiga