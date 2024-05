Príncipe celebrou 29 anos de autonomia, mas ainda sem capacidade de auto governar-se

Reserva mundial da biosfera desde o ano 2012, a ilha do Príncipe é há 29 anos uma região autónoma.

O estatuto de reserva mundial da biosfera é o único símbolo real da autonomia no Príncipe. Um estatuto que a UNESCO renovou no ano passado por mais 10 anos. Talvez por isso no discurso por ocasião do dia 29 de abril, data da autonomia, a Presidente da Assembleia Nacional Celmira Sacramento destacou as boas práticas ambientais adoptadas pela população da ilha como ferramenta para conquistar o desenvolvimento.

Celmira Sacramento falou do turismo responsável, da agricultura sustentável, e de outras acções de protecção da natureza.

O Presidente do Governo Filipe Nascimento reclamou pela autonomia financeira e pela partilha equitativa dos recursos.

A pequena população da ilha, cerca de 7 mil pessoas, está empenhada na conquista do desenvolvimento através de boas práticas ambientais.

A nível político a autonomia do Príncipe resume-se à eleição dos seus representantes na Assembleia Regional. Cerca de 7 mil pessoas fazem a população total da ilha.

Sem capacidade económica e financeira para auto governar-se, Príncipe é conhecido como uma região autónoma dependente a 100% do governo central baseado em São Tomé.

Há décadas que a ilha não exporta sequer 1 quilo de cacau. Dados das finanças indicam que a recolha de impostos sobre o rendimento das pessoas colectivas, principalmente das empresas no Príncipe é irrisória. O Téla Nón apurou que até recentemente as grandes empresas que investiram no Príncipe beneficiam de isenção fiscal.

Um entendimento contratual que permite a determinadas empresas recuperarem o volume de investimentos feitos no território regional. Por isso mesmo a colecta de receitas na região autónoma é residual.

A contribuição da região autónoma para os cofres do Estado é considerada nula, enquanto as despesas com o funcionamento da estrutura político administrativa do Príncipe representam um fardo pesado para os cofres do Estado Santomense.

