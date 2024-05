Abigail L. Dressel indicada pelo Presidente Joe Biden para ser embaixadora em STP

Antiga diplomata nas embaixadas em Maputo, Buenos Aires e Brasília, foi indicada pelo Presidente Joe Biden nesta semana

WASHINGTON — O Presidente dos Estados Unidos nomeou Abigail L. Dressel Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária em Angola e em São Tomé e Príncipe.

A nomeação de Joe Biden foi assinada nesta quinta-feira, 2, depois da Comissão de Assuntos Externos do Senado ter aprovado a indicação de Dressel.



Diplomata de carreira, ministra conselheira Abigail L. Dressel desempenhava desde 1 de agosto de 2022 o cargo de vice-chefe de Missão na Embaixada dos EUA em Buenos Aires, Argentina, depois de ter ocupado o mesmo posto da representação diplomática em Moçambique.



De 2019 a 2022, em Maputo ela geriu as atividades diplomáticas, entre elas a supervisão de mais de 500 milhões de dólares em assistência anual.



Dressel foi conselheira para Assuntos Públicos nas embaixadas na Colômbia (2017-2019) e no Brasil (2014-2017), liderou a diplomacia pública e as relações com a imprensa e foi Cônsul em Minas Gerais.



Como diretora do Gabinete de Envolvimento dos Meios de Comunicação Internacionais no Gabinete de Assuntos Públicos do Departamento de Estado, Abigail L Dressel liderou a divulgação do Departamento de Estado aos principais meios de comunicação internacionais.



Durante missões anteriores, ela realizou visitas às embaixadas dos EUA em Lisboa, Luanda, Lima e San Salvador.

FONTE : Comunicado do Departamento de Estado dos EUA