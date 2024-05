China vai doar 1200 toneladas de arroz para distribuir pelos mais necessitados

O arroz deverá chegar ao país ainda este ano. São mil e duzentas toneladas doadas pelo governo chinês no quadro de uma iniciativa lançada pelo presidente Xi Ji Ping para ajudar a atenuar a crise provocada pela escassez de alimentos e preços elevados de bens alimentares em alguns países, incluindo São Tomé e Príncipe.

«Acredito que a doação do arroz possa ajudar o povo santomense, especialmente, aqueles que vivem com baixo rendimento a mitigar os seus problemas alimentares» – disse Xu Yingzhen, Embaixadora da China no país.

O arroz será distribuído gratuitamente à população mais necessitada.

«Esse arroz que irá chegar a S. Tomé e Príncipe através da República Popular da China não é para ser comercializado. É para ser posto, a título gratuito, às nossas populações mais carenciadas» -vincou Gareth Guadalupe, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

Um alerta foi deixado à polícia económica.

«Aqui a nossa Direção de Inspeção das Atividades Económicas terá que fazer um trabalho para garantir que nenhuma grama desse arroz seja vendida. Estamos em crer que isso poderá vir a ajudar a mitigar o aumento do custo de vida das nossas populações» – destacou Gareth Guadalupe.

A troca de notas que garante a ajuda alimentar chinesa a São Tomé e Príncipe foi rubricada entre o ministro dos negócios estrangeiros, cooperação e comunidades e a embaixadora da china no arquipélago.

José Bouças