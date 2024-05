União Europeia alarmada com o atraso de 1 ano nas obras de construção de uma estrada na ilha do Príncipe

Cecile Abadie, embaixadora da União Europeia em São Tomé e Príncipe lançou um ultimato à empresa de construção civil que está a construir uma estrada de 3 quilómetros na ilha do Príncipe. A obra está atrasada há 1 ano. A diplomata da União Europeia exigiu que o troço de estrada que liga as comunidades de Gaspar e da Terra prometida seja concluída o mais rápido possível.

Embaixadora da União Europeia em visita a estrada do Príncipe

Cecile Abadie que visitou o troço de estrada, não acreditou no que viu. A obra que deveria ser inaugurada há 1 ano praticamente ainda não começou. «Pedimos que os trabalhos avancem e terminem o mais rápido possível», referiu a embaixadora da União Europeia.

As comunidades agrícolas de Gaspar e da Terra Prometida, aguardam pela estrada calcetada, que deverá fomentar as trocas comerciais na ilha do Príncipe.

A ilha do Príncipe se confronta com uma crise nas obras públicas. As empresas de construção civil recebem boa parte do valor das obras, mas não terminam os trabalhos no prazo previsto.

Em dezembro de 2023, o Téla Nón deu a notícia das obras de reabilitação da escola emblemática da ilha do Príncipe, Paula Lavres. Deveria estar concluída em setembro de 2023. Mas, até hoje 21 de maio de 2024 a obra nem sequer começou.

No entanto, segundo a Ministra da Educação Isabel de Abreu que visitou a escola Paula Lavres, a empresa de Construção Civil “Sol Maior” a que foi adjudicada a obra, recebeu desde 2023 cerca de 50% do valor de 491 mil euros, disponibilizado pela petrolífera francesa Total, para reabilitar a escola de referência do Príncipe.

Ministra da Educação Isabel de Abreu constrangida na escola Paula Lavres – Dezembro de 2023

Autoridades nacionais e estrangeiras em visita ao território da região autónoma manifestam-se incrédulas e denunciam a situação das obras públicas na ilha do Príncipe.

O governo da Região Autónoma parece não ter poder para exigir as empresas de construção civil, o cumprimento do prazo para a conclusão das infraestruturas sociais, que tanta falta fazem a população local.

Abel Veiga