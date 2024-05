Presidente da República preocupado com o atual quadro económico e financeiro de STP

O Presidente da República pintou de negro o atual quadro económico e financeiro de S. Tomé e Príncipe.

«O estado santomense permanece em constantes incertezas sobre as suas finanças públicas já de si periclitantes, num contexto caracterizado pela fraca exportação que se resume à exportação de produtos agrícolas para o mercado internacional, pela necessidade de importar grande parte de bens de consumo e de produção, pelo baixo valor facial da moeda, reservas cambiais baixas, completa dependência energética, fraca gestão administrativa e fiscal».

Segundo o chefe de estado, Carlos Vila Nova, a estrutura do PIB reflete a fragilidade da economia do país.

«O setor primário permanece dominado pela produção e exportação do cacau e mais recentemente do óleo de palma. A produção de outros produtos agrícolas de exportação, copra e café, caiu de forma acentuada. A atividade agropecuária também diminuiu significativamente em relação ao PIB. O setor secundário representa uma ínfima porção do PIB, incluindo energia e construção civil. O sector manufatureiro caracterizado por uma indústria frágil e subdesenvolvida pesa muito pouco na economia do país».

O Presidente da República avançou ainda que “o peso do setor terciário domina amplamente o PIB, mais de dois terços, assente predominantemente no comércio, transporte, comunicações, administração pública e em menor grau, a educação e saúde”.

Carlos Vila Nova discursava no II fórum dos economistas de S. Tomé e Príncipe.

«As políticas públicas nos sectores socioeconómicos precisam de instrumentos adequados para o debate, planeamento e controlo. Por isso, é de se destacar, uma vez mais, a importância desse tipo de evento, onde especialistas se reúnem para analisar e debater questões sociais e económicas» – destacou Vila Nova.

O fórum de dois dias tem como o lema «desafios económicos de S. Tomé e Príncipe face aos choques sobre o comércio externo e deterioração das condições financeiras globais».

José Bouças