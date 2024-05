Primeiro-ministro defende uma visão partilhada sobre aquilo que se pretende para o país

São Tomé e Príncipe tem pela frente inúmeros desafios para ultrapassar a grave crise económica que enfrenta.

Para Patrice Trovada, que está no cargo de primeiro-ministro pela quarta vez, o que falta é definir uma visão partilhada sobre aquilo que se pretende para o país.

«Temos que ter uma visão partilhada, porque ela é que trás estabilidade das políticas económicas e sociais, trás menos conflitos, trás mais confiança e melhor alocação de recursos».

Para o chefe do governo o problema de São Tomé e Príncipe não está na falta do dinheiro, mas sim, nos recursos humanos.

«Não tendo recursos humanos, podemos ter dinheiro que queremos e não saber como gastar e muito menos como emprega-lo porque isso é decisão da qualidade dos recursos humanos».

A localização estratégica de São Tomé e Príncipe é um recurso que não pode ser desperdiçado.

«S. Tomé e Príncipe não tem mercado. Somos 230 mil habitantes, mas, considero que se olharmos para a sub-região, isso é que é o nosso mercado e que devemos intervir».

O primeiro-ministro que falava no segundo fórum dos economistas de São Tomé e Príncipe avançou ainda que uma visão deve ser partilhada também, sobre a potencialidade do turismo no crescimento económico.

«Com duzentos e trinta mil habitantes e com mil quilómetros quadrados podemos facilmente olhar para quinhentos mil ou um milhão de turistas, o país aguenta».

Patrice Trovoada casou o turismo com a agricultura e defendeu a necessidade de apostar no que chamou de “exportação invisível”, para fazer com que toda a produção agrícola seja consumida pelos turistas que visitam as ilhas.

José Buças