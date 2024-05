45 instituições em S.T.P poderão ser penalizadas por não prestarem contas

45 das 60 instituições do país não apresentaram as contas relativas ao exercício do ano 2023 ao Tribunal de Contas.

Entre as instituições em violação da lei está a Presidência da República.

«Está a Presidência da República como está também muitas outras instituições como o Banco Central e muitas outras entidades que têm no dever, remeter as contas para o Tribunal de Contas, mesmo o Governo Regional de Príncipe também» -enumerou Ricardino Costa Alegre.

O Presidente do Tribunal de Contas anunciou penalização para as instituições que infrinjam a lei.

«Pretendemos desencadear neste ano de 2024 uma ação, não mais pedagógica, mas sim sancionatória, a própria lei prevê, para que os infratores que não remetem as contas sejam punidos com uma multa».

O exercício de 2023 fica também assinalado por 39 infrações cujos processos de efetivação de responsabilidade financeira estão em curso.

«Dentre eles, alguns têm julgamentos agendados e outros aguardam a marcação de julgamento».

Um dos processos indicia crime público e deverá ser remetido à jurisdição penal.

«Não vou adiantar o sector porque em matéria penal há sempre o princípio de sigilo»”.

O presidente do Tribunal de Contas recordou que a censura pública pode ser evitada quando o gestor se pautar pela transparência e prestação de contas.

José Bouças