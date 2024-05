China e África reforçam a visão comum para o futuro compartilhado

No último dia de maio, mês de África, o Téla Nón, destaca a visão comum para o futuro compartilhado que os países do continente africano estão a aprofundar com a China.

Trata-se de um projecto político e de desenvolvimento económico sustentável lançado pelo Presidente da China Xi Jinping, que assenta na abertura das rotas marítimas, aéreas e terrestres, para o fomento das trocas comerciais e negócios, de criação de infraestruturas estruturantes para a economia, e sem esquecer da formação dos recursos humanos de África.

Até o primeiro trimestre do ano 2024, vários chefes de Estado e de governos de África visitaram a República Popular da China, para aprofundarem a visão estratégica comum para o futuro compartilhado.

A visita do Presidente de Angola João Lourenço, é um exemplo, e no final de maio, mês de África foi a vez de Teodoro Obiang N´Guema Basogo da Guiné Equatorial reunir-se com o Presidente Xi Jinping em Beijing, para estabelecer uma parceria estratégica.

África dá sinais de estar determinada em seguir a rota de desenvolvimento compartilhado proposta por Xi Jinping. Isso ficou evidente na 13ª reunião do Fórum de Think Tanks (grupo de reflexão de quadros seniores africanos e chineses) realizada em Dar Es Salaam na Tanzânia no mês de março de 2024.

Os peritos de 50 países africanos reunidos na capital da Tanzânia chegaram ao consenso com os colegas chineses sobre o reforço da cooperação China – África em todos os domínios.

Tanzânia, é um dos países africanos onde o projecto de construção de um futuro compartilhado está avançado. O porto de Dar Es Salaam já foi modernizado no quadro da proposta Cinturão e Rota.

O 13º Fórum China – África de Think Tanks, antecedeu o Fórum de Cooperação China -África que no segundo semestre de 2024 reúne em Pequim os Chefes de Estado e de Governos.

Em Dar Es Salaam o grupo de reflexão de quadros de África e da China reconheceu avanços na cooperação entre o continente e a China, que se posiciona como o maior investidor estrangeiro na cooperação bilateral. Até o primeiro trimestre de 2024 os projectos de construção do futuro compartilhado abriram 800 mil postos de trabalho para a juventude africana.

A formação dos recursos humanos de África, é assumida como uma das principais prioridades da visão estratégica sino-africana. Pelo menos 10 mil talentos africanos vão ser potencializados pelas universidades chinesas.

David Norris – Vice-Presidente da Universidade de Botswana

Ao mesmo tempo o grupo de reflexão africano com destaque para os professores universitários defendeu a reforma do sistema de ensino no continente. Do Gabão, passando pela República Democrática do Congo, Mali, Botswana, Eritreia, até ao Egipto todos os intervenientes africanos propuseram a China a inclusão da reforma do sistema educativo herdado da colonização.

Educação é o principal alicerce para a construção do futuro. Os quadros dos 50 países africanos receberam a confirmação do Instituto chinês de Estudos Africanos, de que a cooperação África – China vai evoluir através das novas tecnologias. Uma plataforma digital vai ligar as duas partes. «A plataforma vai incentivar a cooperação entre jovens africanos e chineses» declarou Liu Hong wu director do Instituto da China para Estudos Africanos.

Liu Hong Wu director do Instituto para Estudos Africanos – China

O consenso de Dar Es Salaam entre os grupos de reflexão africanos e chineses sobre o reforço da cooperação para o desenvolvimento é submetido a Cimeira dos Chefes de Estado deste ano Pequim.

A parceria estratégica África – China pretende participar activamente na governação mundial, através da promoção da paz, do desenvolvimento, da equidade, da justiça, da democracia, e da liberdade.

«Apelamos que seja promovida a construção de um mundo multipolar para facilitar o desenvolvimento comum», refere o comunicado final do 13º Fórum de Think Tanks de África e da China.

Aos Chefes de Estado é também exigido a promoção activa da reforma do sistema financeiro internacional para colmatar o déficit do desenvolvimento.

A expressão do grupo de reflexão de 50 países africanos em Dar Es Salaam demonstra que África segue uma nova rota, guiada pelo país do sol nascente, China.

Abel Veiga