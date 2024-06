Implicados no processo-crime de homicídio no quartel exigem a marcação do julgamento

Desde o ano passado que o Tribunal da Primeira Instância recusou julgar o segundo processo-crime interposto pelo Ministério Público no âmbito dos acontecimentos ocorridos na madrugada de 25 de novembro de 2022, e que vitimaram 4 cidadãos civis.

A defesa e o Ministério Público recorreram ao Supremo Tribunal de Justiça pedindo a anulação da decisão do juiz da primeira instância, mas não tiveram sucesso. O Supremo confirmou a recusa do Juiz do Tribunal da Primeira Instância.

Assim o processo-crime relacionado com as mortes ocorridas no quartel, foi remetido ao Tribunal Militar considerado competente para julgar o caso.

Segundo o advogado Miques João quase dois anos após a ocorrência das mortes, não houve qualquer sinal do Tribunal Militar para esclarecer o caso. Por isso a defesa dos ex-soldados do exército acusados de co-autoria do crime de homicídio decidiu requerer o impulso processual.

«O processo foi devidamente instruído para o efeito e remetido ao Tribunal Militar que é competente, e o julgamento é justamente isso. Ouvir as pessoas e tomar uma decisão», afirmou o advogado.

Colectivo de Juízes do Tribunal Militar

Depois de entregar o requerimento no Tribunal Militar, que funciona nas instalações do ministério da defesa, Miques João, alertou que os seus clientes agiram no sentido de esclarecer a situação.

«Existem pessoas presas, existem pessoas que querem clarificar a sua situação. Então tem-se que fazer o julgamento necessariamente», frisou.

Segundo o advogado, o código civil, que é aplicado a legislação militar, obriga que após a entrega do requerimento o Tribunal Militar deve marcar o julgamento num prazo de 5 dias.

«Mas nós enquanto defesa vamos dar 8 dias. Se não marcarem o julgamento vamos entrar com uma queixa-crime por denegação da justiça», pontuou.

Os juízes do Tribunal Militar tomaram posse em dezembro do ano 2023. O coronel Leopoldo Fernandes, fuzileiro naval, paraquedista, e mais recentemente formado no domínio de Estado Maior das Forças Armadas é o Presidente do Tribunal Militar.

A sociedade civil santomense está cada vez mais curiosa e expectante em relação ao exercício do Tribunal Militar na realização do primeiro julgamento por crime de homicídio que segundo a acusação do ministério público terá sido cometido por soldados, sargentos e oficiais superiores das forças armadas.

Abel Veiga