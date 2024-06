Novas resoluções atravez da meditação em Kanniyakumari

Meus queridos compatriotas,

O maior festival da democracia, as Eleições Lok Sabha (parlamento) de 2024, está a concluir-se hoje na nossa nação, a Mãe da Democracia. Após uma jornada espiritual de três dias em Kanniyakumari, acabei de embarcar no avião para Delhi. Ao longo do dia, Kashi e várias outras regiões estiveram a meio das votações.

A minha mente está repleta de tantas experiências e emoções… Sinto um fluxo interminável de energia dentro de mim. As eleições Lok Sabha de 2024 são as primeiras do Amrit Kaal (o período de benção). Comecei a minha campanha há alguns meses em Meerut, a terra da Primeira Guerra de Independência de 1857. Desde então, atravessei o comprimento e a largura da nossa grande nação. O comício final destas eleições levou-me a Hoshiarpur, no Punjab, a terra dos grandes Gurus e associada a Sant Ravidas Ji. Depois disso, vim para Kanniyakumari, aos pés de Maa Bharti.

É natural que o fervor das eleições estivesse a ecoar no meu coração e na minha mente. A multidão de rostos vistos em comícios e desfiles veio à minha mente. As bênçãos da nossa Nari Shakti… (poder feminino) a confiança, o afeto, tudo isto foi uma experiência muito humilhante. Os meus olhos estavam a ficar marejados… Entrei num estado de ‘sadhana’ (estado meditativo). E então, os debates políticos acalorados, os ataques e contra-ataques, as vozes e palavras de acusações que são tão característicos de uma eleição… tudo desapareceu num vazio. Um sentido de desapego começou a crescer dentro de mim… a minha mente desligou-se completamente do mundo externo.

Meditar torna-se desafiante no meio de tais enormes responsabilidades, mas a terra de Kanniyakumari e a inspiração de Swami Vivekananda tornaram isso fácil. Como candidato, deixei a minha campanha nas mãos do meu amado povo de Kashi e vim para aqui.

Estou também grato a Deus por me incutir estes valores desde o nascimento, os quais prezo e tento viver. Estava também a pensar no que Swami Vivekananda deve ter experienciado durante a sua meditação neste mesmo local em Kanniyakumari! Parte da minha meditação foi passada neste fluxo de pensamentos.

No meio deste desapego, no meio da paz e do silêncio, a minha mente estava constantemente a pensar no futuro brilhante de Bharat (Índia), nos objetivos de Bharat. O sol nascente em Kanniyakumari deu novos patamares aos meus pensamentos, a vastidão do oceano expandiu as minhas ideias, e a extensão do horizonte fez-me perceber continuamente a unidade, a unicidade, embutida nas profundezas do universo. Parecia que as observações e experiências realizadas no colo dos Himalaias há décadas estavam a ser revividas.

Amigos,

Kanniyakumari sempre foi muito próximo do meu coração. O Memorial de Pedra de Vivekananda em Kanniyakumari foi construído sob a liderança de Shri Eknath Ranade ji. Tive a oportunidade de viajar extensivamente com Eknath ji. Durante a construção deste Memorial, tive a oportunidade de passar algum tempo em Kanniyakumari também.

De Caxemira a Kanniyakumari… esta é uma identidade comum que está profundamente enraizada no coração de cada cidadão do país. Este é o ‘Shakti Peeth’ (assento de Shakti) onde Maa Shakti encarnou como Kanya Kumari. Neste ponto mais ao sul, Maa Shakti fez penitência e esperou por Bhagwan Shiva, que estava a residir nos Himalaias, nas partes mais ao norte de Bharat.

Kanniyakumari é a terra das confluências. Os rios sagrados do nosso país fluem para diferentes mares, e aqui, esses mesmos mares convergem. E aqui, testemunhamos outra grande confluência – a confluência ideológica de Bharat! Aqui, encontramos o Memorial de Pedra de Vivekananda, uma grande estátua de Saint Thiruvalluvar, Gandhi Mandapam, e Kamarajar Mani Mandapam. Estes fluxos de pensamento destas figuras eminentes convergem aqui para formar uma confluência do pensamento nacional. Isto dá origem a grandes inspirações para a construção da nação. Esta terra de Kanniyakumari dá uma mensagem indelével de unidade, especialmente para qualquer pessoa que duvide da nação de Bharat e do sentido de unidade.

A grandiosa estátua de Saint Thiruvalluvar em Kanniyakumari parece estar a olhar para a extensão de Maa Bharati a partir do mar. A sua obra Thirukkural é uma das joias da coroa da bela língua tâmil. Cobre todos os aspetos da vida, inspirando-nos a dar o nosso melhor por nós mesmos e pela nação. Foi uma grande fortuna minha prestar as minhas homenagens a uma figura tão grandiosa.

Amigos,

Swami Vivekananda disse uma vez, ‘Cada nação tem uma mensagem a entregar, uma missão a cumprir, um destino a alcançar.’

Por milhares de anos, Bharat tem avançado com este sentido de propósito significativo. Bharat tem sido um berço de ideias durante milhares de anos. Nunca considerámos o que adquirimos como nossa riqueza pessoal ou medimos isso puramente por parâmetros económicos ou materiais. Portanto, ‘Idam-na-mama’ (isto não é meu) tornou-se uma parte inerente e natural do carácter de Bharat.

O bem-estar de Bharat beneficia também a jornada de progresso do nosso planeta. Tomemos o movimento pela liberdade como exemplo. Bharat ganhou independência a 15 de agosto de 1947. Naquela altura, muitos países ao redor do mundo estavam sob domínio colonial. A jornada de independência de Bharat inspirou e capacitou muitos desses países a alcançar a sua própria liberdade. Esse mesmo espírito foi visto décadas mais tarde quando o mundo enfrentou a pandemia de COVID-19, uma vez em um século. Quando surgiram preocupações sobre os países pobres e em desenvolvimento, os esforços bem-sucedidos de Bharat forneceram coragem e assistência a muitas nações.

Hoje, o modelo de governança de Bharat tornou-se um exemplo para muitos países ao redor do mundo. Capacitar 25 milhões de pessoas a sair da pobreza em apenas 10 anos é sem precedentes. Práticas inovadoras como Governança Boa e Pro-Pessoas, distritos aspiracionais e blocos aspiracionais estão a ser discutidos globalmente hoje.

Os nossos esforços, desde capacitar os pobres até à entrega na última milha, inspiraram o mundo ao priorizar indivíduos que estão na última linha da sociedade. A campanha Bharat Digital India é agora um exemplo para todo o mundo, mostrando como podemos usar a tecnologia para capacitar os pobres, trazer transparência e garantir os seus direitos. Dados baratos em Bharat estão a tornar-se um meio de igualdade social ao garantir o alcance de informação e serviços aos pobres. O mundo inteiro está a testemunhar e estudar a democratização da tecnologia, e grandes instituições globais estão a aconselhar muitos países a adotar elementos do nosso modelo.

Hoje, o progresso e a ascensão de Bharat não são apenas uma oportunidade significativa para Bharat, mas também uma oportunidade histórica para todos os nossos países parceiros ao redor do mundo. Desde o sucesso do G-20, o mundo tem cada vez mais imaginado um papel maior para Bharat. Hoje, Bharat está a ser reconhecido como uma voz forte e importante do Sul Global. A União Africana tornou-se parte do grupo G-20 por iniciativa de Bharat. Isto será um ponto de viragem crucial para o futuro dos países africanos.

Amigos,

A trajetória de desenvolvimento de Bharat enche-nos de orgulho e glória, mas, ao mesmo tempo, também lembra os 140 milhões de cidadãos das suas responsabilidades. Agora, sem desperdiçar um único momento, devemos avançar para maiores deveres e objetivos maiores. Precisamos de sonhar novos sonhos, convertê-los em realidade e começar a viver esses sonhos.

Devemos ver o desenvolvimento de Bharat num contexto global, e para isso, é essencial que entendamos as capacidades internas de Bharat. Precisamos de reconhecer as forças de Bharat, nutri-las e utilizá-las para o benefício do mundo. No cenário global atual, a força de Bharat como uma nação jovem é uma oportunidade da qual não devemos olhar para trás.

O mundo do século XXI está a olhar para Bharat com muitas esperanças. E teremos de fazer várias mudanças para avançar no cenário global. Também precisamos de mudar o nosso pensamento tradicional em relação à reforma. Bharat não pode limitar a reforma apenas às reformas económicas. Devemos avançar em todos os aspetos da vida na direção da reforma. As nossas reformas também devem alinhar-se com as aspirações de um ‘Viksit Bharat’ (Índia desenvolvida) até 2047.

Também precisamos de entender que a reforma nunca pode ser um processo unidimensional para qualquer país. Portanto, estabeleci a visão de reformar, performar e transformar para o país. A responsabilidade de reformar cabe à liderança. Com base nisso, a nossa burocracia atua, e quando as pessoas se juntam com o espírito de Jan Bhagidari, testemunhamos uma transformação a acontecer.

Precisamos de fazer da excelência o princípio fundamental para fazer do nosso país um ‘Viksit Bharat’. Precisamos de trabalhar rapidamente em todas as quatro direções: Velocidade, Escala, Âmbito e Padrões. Juntamente com a fabricação, também devemos focar na qualidade e aderir ao mantra de ‘zero defeito-zero efeito’.

Amigos,

Devemos nos orgulhar a cada momento que Deus nos abençoou com o nascimento na terra de Bharat. Deus escolheu-nos para servir Bharat e cumprir o nosso papel na jornada do nosso país rumo à excelência.

Devemos redefinir a nossa herança de uma forma moderna, enquanto abraçamos valores antigos num contexto moderno.

Como nação, também precisamos de reavaliar pensamentos e crenças desatualizados. Precisamos de libertar a nossa sociedade da pressão dos pessimistas profissionais. Devemos lembrar que a liberdade da negatividade é o primeiro passo para alcançar o sucesso. O sucesso floresce no colo da positividade.

A minha fé, devoção e crença no poder infinito e eterno de Bharat estão a crescer dia após dia. Nos últimos 10 anos, vi esta capacidade de Bharat crescer ainda mais e experienciei isso em primeira mão.

Assim como utilizámos a quarta e a quinta décadas do século XX para dar um novo impulso ao movimento pela liberdade, devemos lançar as bases para um ‘Viksit Bharat’ nestes 25 anos do século XXI. A luta pela liberdade foi uma época que exigiu grandes sacrifícios. Os tempos atuais exigem grandes e sustentadas contribuições de todos.

Swami Vivekananda disse em 1897 que devemos dedicar os próximos 50 anos exclusivamente à nação. Exatamente 50 anos após este apelo, Bharat ganhou a independência em 1947.

Hoje, temos a mesma oportunidade dourada. Vamos dedicar os próximos 25 anos exclusivamente à nação. Os nossos esforços criarão uma base forte para as gerações futuras e os séculos vindouros, levando Bharat a novos patamares. Observando a energia e o entusiasmo do país, posso dizer que o objetivo não está longe agora. Vamos dar passos rápidos… vamos unir-nos e criar um Viksit Bharat (India Desenvolvida).

– Estes pensamentos foram escritos pelo primeiro-ministro Modi no dia 1 de junho entre as 16:15 e as 19 horas durante o seu voo de regresso de Kanniyakumari para Delhi.

