Secretária de Estado da Energia de Portugal em visita a São Tomé

Maria João Pereira Secretária de Estado da Energia de Portugal, iniciou uma visita de 3 dias a São Tomé. Para além de participar na celebração do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, no dia 10 de junho, a secretária de estado de Portugal vai inteirar-se sobre a realização de projetos de cooperação entre os dois países.

Portugal já decidiu converter cerca de 3 milhões de euros da dívida externa de São Tomé e Príncipe, em projectos de combate aos efeitos das mudanças climáticas. A transição energética faz parte deste pacote.

Estão agendados encontros com as autoridades santomenses e a sociedade civil, assim como com a comunidade diplomática portuguesa acreditada no arquipélago.

Abel Veiga