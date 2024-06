Ministro José de Rio não sabia que a FB Group que ficou com o aeroporto é também dona da TESLA a que foi entregue a central térmica

No primeiro trimestre de 2024 o governo anunciou que conseguiu atrair capital privado da Turquia para investir na produção de energia térmica. 12 Milhões de euros. Logo de seguida um destacado advogado santomense constituiu a empresa TESLA – STP. Sem concurso público a TESLA STP recebeu a central térmica de São Tomé. Reabilitou a infra-estrutura e instalou grupos de geradores com capacidade de 10 megawatts de energia.

Na mesma altura, março de 2024, operadores privados Turcos fizeram-se presentes no aeroporto internacional em missão de prospecção. Facto denunciado pelo sindicado dos trabalhadores da empresa pública de aviação e segurança aérea (ENASA), que administra o aeroporto internacional.

Segundo o Ministro das infra-estruturas , José Carvalho de Rio no dia 8 de Junho foi assinado o contrato de concessão do aeroporto internacional Nuno Xavier ao FB Group, também de capital turco. O jornalista perguntou ao ministro se as duas empresas (FB Group e TESLA) não são a mesma coisa, ou seja, se não estão ligadas pelo mesmo capital.

«A empresa que realizou as obras da central térmica é a empresa TESLAS. E esta empresa é FB Group, eu não sei se têm alguma ligação…», declarou o ministro das infraestruturas e recursos naturais.

O Ministro não sabe da ligação entre as duas empresas de capital turca, mas a FB Group publicou no seu site oficial toda a informação relacionada com a concessão tanto da central térmica como do aeroporto internacional. A empresa turca diz na comunicação que faz no site que ambas as concessões são suas, e que o capital investido também é seu.

FB Group realça ainda que o plano de investimento em São Tomé e Príncipe é vasto. Para além da concessão da central térmica de São Tomé e do aeroporto internacional, já tem acordo com o governo para instalar unidades de produção de energia solar em São Tomé e Príncipe com capacidade de 15 megawatts.

(O leitor pode consultar o site da empresa FB Group – News – FB Group)

Uma informação que se encaixa também na solução apresentada pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, para resolver o défice financeiro, que o país regista na aquisição de gasóleo para alimentar as centrais térmicas. Em declarações à imprensa após o término da missão do FMI, Patrice Trovoada garantiu que dentro de 12 meses e com apoio do Banco Mundial, 40% de energia produzida no país será de origem solar. O que provocará a redução dos gastos com a aquisição do gasóleo.

Abel Veiga