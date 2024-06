Tribunal de Contas não pode ser o “braço armado do outro órgão” nem pode ser um “faz de contas”

Carlos Vila Nova, Presidente da República reagiu desta forma ao pronunciamento do Presidente do Tribunal de Contas, Ricardino Costa Alegre na apresentação das contas do Estado referente ao exercício do ano 2003.

No final do mês de maio, o Presidente do Tribunal de Contas disse à imprensa que das 45 instituições do Estado que não apresentaram as contas do ano 2023 destaca-se o Presidência da República.

«Está a Presidência da República como está também muitas outras instituições como o Banco Central e muitas outras entidades que têm no dever, de remeter as contas para o Tribunal de Contas, mesmo o Governo Regional de Príncipe também», declarações de Ricardino Costa Alegre, no mês de maio.

O Téla Nón apurou que o Governo Regional do Príncipe reagiu de imediato e despachou para São Tomé, o secretário do governo regional para as finanças, Verdigal Mendonça a fim de entregar as contas ao Tribunal competente.

Já o Presidente da República Carlos Vila Nova desmentiu o Presidente do Tribunal de Contas. «Tenho conhecimento que os serviços da presidência entregaram as contas de 2023», pontuou Carlos Vila Nova.

O Presidente da República repudiou as declarações de Ricardino Costa Alegre, e apelou que o Tribunal de Contas não funcione como um braço armado do outro órgão. «Eu espero da instituição, uma instituição reguladora que oriente, que ajude e não uma espécie de braço armado do outro órgão” -desabafou o Chefe de Estado», frisou.

Para Carlos Vila Nova o tribunal de contas é um órgão essencial no processo de regularização administrativa do país. «Ela tem de funcionar não fazendo de contas, mas sim, tem de fazer as contas», concluiu.

Abel Veiga