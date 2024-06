Presidente do Congo visita a Rússia depois de STP e a Guiné Equatorial assinarem acordo militar com Moscovo

São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e a República do Congo, são vizinhos e membros da comunidade dos Estados da África Central.

As relações diplomáticas entre os países africanos e a Rússia tendem a reforçar nos últimos meses.

Em maio São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial assinaram acordo de cooperação militar com a Rússia, e nesta quinta-feira 27 de junho o Presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso vai ser recebido pelo Presidente da Rússia Vladimir Putin no Kremlin (Palácio Presidencial).

Segundo a agência de notícias russa Sputnik, «as relações entre Moscou e o continente africano vivem “uma nova dinâmica”».

Segundo ainda a publicação russa, a República do Congo não apoiou nenhuma resolução das Nações Unidas, que condenou a invasão da Rússia à Ucrânia.

Países da África Central dinamizam as relações bilaterais com a Rússia. A vizinha Guiné Equatorial já permitiu a presença de instrutores militares russos para treinar as suas forças armadas e São Tomé e Príncipe também assinou com a Rússia um acordo de cooperação militar alargado. A República Centro Africana, é outro país da África Central que cultivou relações estreitas com Moscovo.

Abel Veiga