Petróleo: Ministro dos Recursos Naturais dá razão ao Presidente da República

Carlos Vila Nova Presidente da República e Chefe do Estado abriu a conferência sobre a indústria petrolífera em São Tomé e Príncipe com uma declaração que alerta as autoridades governativas para a necessidade de salvaguardar a transparência em todo o negócio de interesse nacional, e principalmente no domínio da exploração do petróleo.

«Os projectos e os chamados dossiers não são propriedade de quem quer que seja. Estamos todos imbuídos nas nossas funções e responsabilidades ao serviço de São Tomé e Príncipe», alertou o Chefe de Estado.

O Ministro das Infra-estruturas e Recursos Naturais, que tutela o sector do petróleo, reagiu no dia seguinte. Josdé Carvalho de Rio, que participou na cerimónia de assinatura do contrato de partilha de produção do bloco 4 que foi entregue à companhia Shell, deu razão ao Presidente da República.

«Sendo um dossier nacional, deve ser nacional. Os homens passam e as instituições ficam e os dossiers devem ser passados de pessoa para pessoa de geração para geração e logicamente de conhecimento público», declarou o Ministro José de Carvalho Rio.

São Tomé e Príncipe clama por maior transparência no negócio de prospecção e exploração do petróleo, assim como em todos outros negócios que são de interesse nacional.

Abel Veiga