Patrice Trovoada: “crises ligadas à dívida, às divisas ou às mudanças climáticas contribuem para a instabilidade política”

O primeiro-ministro de S.Tomé e Príncipe considera que os fatores económicos e as crises ligadas à dívida, às divisas ou às mudanças climáticas contribuem para a instabilidade política.

«O dividendo democrático para o meu país que atravessa uma grave crise financeira, infelizmente, não tem trazido nenhum benefício ou sensibilidade adicional por parte das nações ricas e consideradas democracias consolidadas, muitas delas que durante séculos têm ditado os preços das trocas dos nossos principais produtos de exportação e, por conseguinte, a maioria dos nossos recursos».

Patrice Trovoada partilha a ideia de que a verdadeira liberdade individual não pode existir sem segurança económica e independência.

«Pessoas necessitadas não são livres e pessoas que passam fome e que estão desempregadas são materiais com as quais as ditaduras são feitas. Devemos melhorar e explicar os fundamentos das políticas públicas acertadas, continuar com as reformas corajosas e indispensáveis, promover a inclusão, o debate político público com o objetivo instrutivo, a transparência de modo a conservar a coesão social num momento desafiador que exige resiliência e sacrifícios para a recuperação económica do país».

O primeiro-ministro discursava na abertura da conferência Sub-regional sobre mudanças não constitucionais de governo na áfrica central.

«Não compreendemos a nova tendência constatada entre agosto de 2020 e julho de 2023. Porquê dessa razão? Com efeito, 4 golpes de estado tiveram sucesso na região francófona da áfrica do Oeste, nomeadamente no Mali, Guiné Conacri, Burkina-Faso e Níger, bem como na região da africa central, concretamente no Gabão» – destacou Abdou Abarry, representante especial do Secretário-geral da ONU.

Tendência crescente de golpes de estado em África que preocupam a União Africana e a Comunidade Económica dos Estados da África Central.

Na reunião de dois dias na capital santomense, peritos internacionais vão refletir sobre o problema e definir mecanismos que concorram para inverter a situação.

José Bouças