Novas áreas de intervenção na cooperação entre STP e Cabo Verde

O presidente da República de Cabo Verde diz que há progressos na cooperação com S.Tomé Príncipe em vários domínios. No encontro com o primeiro-ministro santomense foi analisada a possibilidade do alargamento das áreas de intervenção.

«S. Tomé e Príncipe tem experiências em várias áreas, Cabo Verde também em áreas do turismo, agricultura, pesca, microfinanças, investimento privado e podemos trabalhar nessas áreas» – disse José Maria Neves, Presidente da República de Cabo-Verde.

A retoma da ligação aérea entre S.Tomé e Príncipe e Cabo-Verde constitui um dos obstáculos a ser superado. O primeiro-ministro de S.Tomé e Príncipe garante que estão em curso diligências, que envolvem também Angola, para ultrapassar o problema.

«Estamos a trabalhar. O sector aéreo é muito complexo e está em recuperação depois da crise da covid-19 e, quero que as pessoas saibam que faz parte do topo das prioridades, mas as coisas dificilmente este ano ficarão resolvidas» – destacou Patrice Trovoada.

Depois do encontro com o primeiro-ministro o presidente de cabo-verde visitou a X Bienal de artes e cultura de S.Tomé e Príncipe na companhia do homólogo santomense.

«S.Tomé e Príncipe mostra aqui uma enorme riqueza e possibilidades de transformar-se e desenvolver as economias criativas. Esta é uma grande Bienal em qualquer parte do mundo. É uma forma de S.Tomé e Príncipe trazer o mundo para estas ilhas e levar estas ilhas ao mundo» – enalteceu o estadista cabo-verdiano.

Na roça água Izé, capital da bienal, José Maria Neves reuniu-se com a comunidade cabo-verdiana residente nesta antiga empresa agrícola santomense.

José Bouças