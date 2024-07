MLSTP defende a prorrogação do mandato do actual PGR, e diz que “já está…”

O maior partido da oposição, o MLSTP posicionou-se como o maior defensor da lei aprovada pela Assembleia Nacional que dentre muitas alterações do sistema judiciário, prorroga à revelia da constituição política e do estatuto dos magistrados do ministério público, o mandato do actual procurador-geral da República Kelve Carvalho.

«Já está, e porque também tem acompanhado esta reforma é preciso que lhe dê condições para que a reforma continue», afirmou Danilo Santos líder da bancada parlamentar do MLSTP.

Uma posição política contrária a lei, que regulamenta o funcionamento da instituição Procuradoria-Geral da República, O Estatuto dos Magistrados do Ministério Público (EMMP). Uma posição política que defende também a promoção na carreira atribuída exclusivamente ao Procurador-Geral KelVe Carvalho, quando a lei diz que só o conselho superior da magistratura judicial tem competência para avaliar o desempenho dos magistrados e decidir pela promoção na carreira.

Parte da opinião pública santomense deixou de entender a política do MLSTP. Tudo porque enquanto poder de 2018 a 2022, o então primeiro-ministro e Presidente do MLSTP Jorge Bom Jesus, incluindo o grupo parlamentar do partido liderado por Danilo Santos decidiu retirar confiança ao procurador-geral da República Kelve Carvalho, com acusações de que o chefe do ministério público estava a comprometer a realização da justiça principalmente o combate a corrupção.

Uma falta de coerência política, que foi definida pelo deputado Delfim Neves do Movimento BASTA como sendo fait divers.

«Isso é um fait divers. Pois qualquer um percebe que quando há uma reforma quem está em funções vai fazer, Não se tem que prorrogar o mandato de ninguém. Se fosse assim quando se faz a revisão da constituição, prorrogava-se o mandato do Presidente da República para também apropriar do dissier e aplicar, mas não é o caso», ripostou Delfim Neves.

A Constituição Política de São Tomé e Príncipe diz que o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República, sob proposta do Governo. O Estatuto dos Magistrados do Ministério Público determina que o mandato do Procurador-Geral da República de 6 anos e irrevogável.

José António, líder da bancada da ADI, o partido maioritário no parlamento reagiu de forma cautelosa à aprovação pelos deputados do pacote legislativo para reforma da justiça.

«Se se entender que nesta altura esta é a opção, então é a decisão que se vai tomar. Mas eventualmente se alguns sectores ou instituições não estiverem de acordo com esta opção, pode-se promover alterações», pontuou o líder da bancada parlamentar da ADI.

ADI maior partido de São Tomé e Príncipe deixou claro que pretende com a reforma legislativa melhorar a justiça em São Tomé e Príncipe. Reconheceu que não é um partido de perfeitos, e admitiu que os erros podem ser corrigidos.

Já no maior partido da oposição o MLSTP, o Téla Nón apurou que a estratégia política deixou de existir. Segundo fontes do Téla Nón, o Presidente do MLSTP Jorge Bom Jesus nem sabia que o diploma de reforma da justiça foi aprovado também pelos seus deputados que integram a comissão especializada da Assembleia Nacional.

Abel Veiga