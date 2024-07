Centro retransmissor da Voz da América em STP vai fechar as portas 

FOTO EM CIMA – DIREITOS DA VOA

32 anos depois, foi anunciado encerramento da estação retransmissora da Voz de América instalada em S. Tomé e Príncipe. O embaixador dos estados unidos no país justifica a decisão com o facto da estação já não estar a cumprir com os objetivos para que foi criada.

«Muita gente está a receber notícias através de outras fontes e não por ondas curtas. O orçamento está muito difícil em Washington e estamos no ano eleitoral e a Voz da América comparou o que está a gastar em relação ao número de ouvintes e decidiu que não faz sentido continuar a emitir notícias através de ondas curtas» – disse Tulinabo Mshingi, Embaixador dos Estados Unidos no país.

FOTO ; Tulinabo Mshingi – Embaixador dos Estados Unidos da América em São Tomé e Príncipe

Com o encerramento da estação, em causa estão mais de três dezenas de funcionários, alguns dos quais ligados ao centro desde a sua instalação em 1992.

«Os estados Unidos da América como empregador fiável, vamos tratar o nosso pessoal com dignidade seguindo as leis de S. Tomé e Príncipe e as leis dos Estados Unidos da América. Não vai haver surpresas nesta área» assegurou Tulinabo Mshingi.

A decisão já foi anunciada as autoridades nacionais. O embaixador dos Estados Unidos no país não avançou a data concreta do encerramento da estação, mas deixou claro que será para os próximos dias.

Criada em 1942, a VOA é uma estação emissora financiada pelos contribuintes dos EUA e integra o lote dos órgãos da média Global que funcionam sob os auspícios do Departamento de Estado norte-americano.

José Bouças