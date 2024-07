Jorge Amado regressa à Rússia em agosto para definir as acções a serem implementadas no domínio da defesa

O Ministro da Defesa e Administração Interna Jorge Amado, que assinou em maio último na cidade de São Petersburgo o acordo de defesa com a Rússia, vai regressar a Moscovo ou uma outra cidade russa, para participar numa reunião de alto nível com vista a definir as acções a serem implementadas no quadro do acordo geral de cooperação no domínio da defesa e administração interna.

Garantia do vice-ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, Mikhail Bagdanov de visita a São Tomé e Príncipe. «Vai ser momento muito importante para discutir assuntos ligados com a segurança, inclusiva a luta contra o terrorismo», declarou o vice-ministro dos negócios estrangeiros da Rússia.

O vice-ministro russo que se reuniu com o ministro dos negócios estrangeiros e cooperação Gareth Guadalupe, chefiou uma delegação composta por diplomatas e autoridades russas ligadas ao sector económico.

São Tomé e Príncipe foi convidado oficialmente pelo vice-ministro dos negócios estrangeiros da Rússia a participar na Cimeira Rússia – África, marcada para novembro próximo.

A cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, tem dado frutos nos domínios da educação e da formação de quadros.

A nível do investimento privado, o Téla Nón recorda o entendimento havido entre o primeiro-ministro Patrice Trovoada e a empresa russa Gunvor em fevereiro do ano 2012, para a construção de um porto petrolífero na Espraínha norte da ilha de São Tomé. Um projecto que acabou por fracassar.

No entanto, Espraínha, comunidade localizada a beira-mar, continua sem infraestrutura portuária, e numa altura em que São Tomé e Príncipe precisa dos combustíveis, em regime concecional para resolver o GAP externo.

Recorde-se que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e vende o ouro negro a preço concorrencial no mercado internacional. Tendo se transformado a partir de Fevereiro de 2022 na principal força energética que alimenta os novos gigantes económicos do mundo, casos da China e da Índia.

A Rússia regressou para ficar. A delegação participou na celebração do 49º aniversário da independência nacional. Testemunhas na ilha do Príncipe onde decorreu o acto central das celebrações relatam que o Ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado foi visto de mãos dadas com um dos membros da delegação russa, a circular na cidade de Santo António do Príncipe, minutos após o término do desfile militar.

Abel Veiga