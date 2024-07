EUA lançam sementes do empreendedorismo e da liderança juvenil em STP

A Iniciativa “Quem quer ser Empreendedor” lançada pelos Estados Unidos da América está a dar frutos em São Tomé e Príncipe.

Tulibano Mushingi, embaixador dos EUA em São Tomé e Príncipe deu o exemplo do jovem empreendedor de Monte Café Ahmed Pereira. Beneficiou do programa de intercâmbio financiado pelo governo dos Estados Unidos da América, para formação da liderança juvenil, regressou a São Tomé, implementou os conhecimentos adquiridos nos Estados Unidos, e o impacto social e económico é bastante sentido actualmente na comunidade de Monte Café.

Mirian Soares é outro exemplo do êxito do programa de intercâmbio juvenil promovido pelos Estados Unidos da América. A empreendedora absorveu a experiência norte-americana o que permitiu a abertura de uma clínica de saúde em São Tomé, nas especialidades de cardiologia, enterologia e medicina interna. «Sua colaboração é fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde em São Tomé e Príncipe», sublinhou o embaixador dos Estados Unidos da América.

Através do programa norte americano outro empreendedor santomense criou a empresa Bionagre, que produz vinagre à base de bananas.

Tulibano Mushingi revelou o impacto do programa de intercâmbio e de formação de jovens santomenses na cerimónia de celebração do 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos da América.

A Iniciativa “Quem quer ser Empreendedor” é um programa focado no desenvolvimento de negócios. Vários cidadãos santomenses já beneficiaram do programa de capacitação. «Capacitou várias pessoas das comunidades santomenses com as ferramentas para transformar ideias em negócios prósperos», precisou o embaixador dos Estados Unidos da América.

A par da formação de líderes juvenis, os Estados Unidos da América reforçaram a cooperação com São Tomé e Príncipe no domínio do ensino da língua inglesa.

Em parceria com a Universidade Pública foi criada a cadeira da língua inglesa, e um novo laboratório do inglês prático foi instalado no quartel do exército. «Para ajudar a preparar o exército para receber treinamento nos Estados Unidos da América. Também uma base da língua inglesa foi criada na guarda costeira», explicou Tulibano Mushingi.

O governo norte americano manifesta-se determinado em reforçar a cooperação no sector da defesa, considerado pelo embaixador como fundamental.

«Continuamos a fornecer assistência às forças armadas de São Tomé e Príncipe e consciente do papel que um sector de defesa forte e capacitado pode desempenhar na segurança, estabilidade e progresso de um país», pontuou.

O oceano atlântico banha o arquipélago santomense e os Estados Unidos da América. Um elemento estratégico para a sobrevivência dos dois países. Por isso, o embaixador Mushingi agradeceu o governo de São Tomé e Príncipe por ter aderido a Parceria para a Cooperação Atlântica. Uma parceria que envolve 39 países que cooperam para assegurar «um oceano atlântico, pacífico e aberto», concluiu Tulibano Mushingi.

Abel Veiga