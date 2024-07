Paulo Rangel considera que a cooperação no domínio da defesa pode ser melhorada

O ministro de Estado e dos negócios estrangeiros de Portugal considera que apesar do alto nível da cooperação no domínio da defesa com São Tomé e Príncipe, há algumas áreas que podem ser melhoradas. Paulo Rangel visitou o navio da marinha portuguesa NRP Centauro e a embarcação de alta velocidade, que estão no arquipélago em missão de apoio à fiscalização conjunta dos espaços marítimos e de capacitação operacional da Guarda Costeira são-tomense.

«A nossa cooperação já está no nível alto. É uma cooperação que pede meças à cooperação com todos os outros países de expressão portuguesa em termos de presença relativa, mas sinceramente, o que eu vi é que ainda há muito potencial para explorar numa relação em que as forças armadas de S.Tomé e Príncipe têm vindo a capacitar-se cada vez mais, a ganharem a sua autonomia estratégica e há sempre nichos nos quais podemos melhorar» – disse Paulo Rangel.

O chefe da diplomacia portuguesa apontou algumas áreas onde a intervenção pode ser ainda maior no sentido de dar mais músculo operacional às forças armadas de S.Tomé e Príncipe.

«Por exemplo a formação militar de sargentos e praças pode-se ainda melhorar, na cooperação a nível de fardamentos podemos também melhorar. Há imensos nichos alguns deles até bem mais complexos que esses em que se pode fazer ainda muito. Mas, o que nós temos é um acervo tão bom com capacidade de crescer sempre com S.Tomé e Príncipe a pilotar, a dizer-nos quais são as áreas em que querem que apostemos, porque essa cooperação é para o bem de todos»´.

Paulo Rangel, que se encontra em S.Tomé e Príncipe para participar na vigésima nona reunião do conselho de ministros da CPLP foi recebido em audiências separadas pelo presidente da república, Carlos Vila Nova e pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada.

José Bouças