Presidente da República coloca à prova os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe pediu a fiscalização preventiva da constitucionalidade das normas que promovem automaticamente na carreira o Procurador Geral da República e prorroga a continuação em funções de Kelve Nobre de Carvalho por mais um ano.

Normas que constam do novo estatuto do ministério público, recentemente aprovado pelo parlamento santomense, e que suscitou contestação dos mais variados quadrantes, incluindo do sindicato da classe, da ordem dos advogados e dos partidos políticos da oposição.

Para o analista político Liberato Moniz o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas vem corresponder às expectativas criadas em torno do polémico caso.

«Ele fez exatamente aquilo que todos nós esperávamos, o que quer dizer que o próprio Presidente da República está consciente, ou começa a ganhar consciência de que há que mudar muita coisa em S. Tomé e Príncipe, porque da forma como se tem feito, julgo que, quase todos os santomense vão perdendo a esperança e a pior coisa que pode acontecer numa sociedade é nos termos tido a independência, termos tido a democracia, e pensarmos que estamos num estado democrático e, afinal de contas, estamos a perder toda a esperança».

FOTO : Liberato Moniz

Avança Liberato Moniz que a decisão do Presidente da República vem colocar à prova os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional.

«É um grande desafio porque o próprio primeiro-ministro já veio dizer que concorda com a lei e sabe-se que o tribunal constitucional é praticamente feito por juízes nomeados pelo governo, por quem está no poder. Acho que este é o momento mais adequado para esperarmos que o Tribunal Constitucional seja isento e faça o seu trabalho com responsabilidade e esperemos que eles demonstrem finalmente que fizeram curso nas melhores universidades, estão capacitados e que primam pelas normas e pela lei de S.Tomé e Príncipe».

O pedido do presidente da república deu entrada esta terça-feira no Tribunal Constitucional.

José Bouças