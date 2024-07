Cimeira China – África é o palco para STP redinamizar a cooperação com a China

Em setembro próximo os chefes de estado e de governos do continente africano reúnem-se em Beijing(Pequim), com o Presidente da China Xi Jinping.

A cimeira China – África também designada Fórum de Cooperação – China – África vai acontecer neste ano sob o lema “avançar para a modernização de mãos dadas e construir um futuro compartilhado”.

São Tomé e Príncipe, não quer ficar de fora da iniciativa chinesa de construção de um futuro compartilhado no mundo. Liu Yuxi, enviado especial do governo da China para assuntos africanos visitou São Tomé na última sexta-feira exactamente para preparar com as autoridades nacionais os dossiers de cooperação bilateral que deverão ser acordados no âmbito da política de construção do futuro compartilhado.

«Ficamos contentes ao saber que o Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe e outros membros do executivo vão participar no Fórum de Cooperação China – África. Um momento em que abordaremos as relações entre a China e África e também abordaremos as relações entre a China e São Tomé e Príncipe», afirmou o enviado do governo da China.

FOTO : Liu Yuxi, enviado especial do governo da China para assuntos africanos

Patrice Trovoada primeiro-ministro e Chefe do Governo poderá tentar assim ter o segundo encontro com o Presidente Xi Jinping, após a retoma das relações diplomáticas entre São Tomé e a China no ano 2016.

Na reunião com o enviado especial do governo chinês para os assuntos africanos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Gareth Guadalupe, manifestou interesse e expectativas de que a Cimeira de Beijing em setembro contribua para o aprofundamento da cooperação com a China.

FOTO : Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Gareth Guadalupe

Segundo Liu Yuxi o governo santomense pretende impulsionar a cooperação nos sectores de energia renovável, construção de estradas, modernização do sector da agricultura, e aprofundar a parceria bilateral no sector da educação.

«Teremos uma cooperação mais profunda no sector das infra-estruturas. Depois da FOCAC vamos ter muito boas notícias», declarou sorridente o enviado especial da China.

Governos de São Tomé e Príncipe e da China preparam novos projectos de cooperação a serem implementados no quadro da parceria estratégica China-África.

Abel Veiga