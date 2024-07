PR considera que apenas expedientes administrativos resolveriam a situação de Kelve Carvalho

O presidente da República considera que a prorrogação do mandato do atual Procurador-geral da República e a sua promoção na carreira deviam obedecer expedientes administrativos e não através de uma lei.

«Solicitei fiscalização preventiva das duas normas porque, em consciência, acho que não se precisava de incluir essas normas neste pacote. Elas podiam ser objeto de apenas um processo administrativo e não necessitavam de entrar no pacote. Era algo que se resolvia sem qualquer tipo de problema. Não havendo proposta para nomear um novo procurador-geral da república é claro que este continuaria em exercício. Também não percebo, a promoção é um ato também administrativo que se faz sem que se tenha que impor em forma de lei. Eu aguardo o retorno da proposta, ou das normas, e em função delas, novamente em consciência e tranquilamente ouvindo as pessoas que considero necessárias tomarei a decisão» – disse Carlos Vila Nova.

É a primeira reação do presidente da república sobre o novo estatuto do ministério público. Surge cerca de uma semana depois do chefe de estado ter enviado para o Tribunal Constitucional o pedido de fiscalização preventiva das normas que promovem automaticamente na carreira o procurador geral da república e prorroga a continuação em funções de Kelve Nobre de Carvalho.

O presidente da república explicou as razões pelas quais apenas as duas normas foram enviadas para fiscalização preventiva e não todo o pacote legislativo, conforme o desejo do sindicato dos magistrados do ministério público.

«O sindicato dos magistrados, digo isso porque tive a ocasião de lhes dizer, teve a ocasião, à convite do governo, de contribuir para o pacote, tiveram a ocasião de na Primeira Comissão Especializada da Assembleia Nacional de contribuir. Não podem neste momento, acho eu, trazer todo o pacote com todas as dúvidas, uma vez que houve contribuição e houve trabalho. Mas, isso de qualquer maneira não está fechado».

As justificações do Presidente da República antes da partida para Malabo onde participa, esta terça-feira, nas celebrações dos dez anos da adesão da Guiné Equatorial à comunidade lusófona, a CPLP.

