Estudantes formados na China dizem-se prontos para ajudar no desenvolvimento de STP

8 anos após São Tomé e Príncipe ter reatado as relações diplomáticas com a República Popular da China, mais de 200 estudantes santomenses tiveram acesso a formação superior nas Universidades chinesas.

Ao mesmo tempo a superação profissional dos quadros da administração pública e do sector privado, passou a ser constante. Segundo a embaixadora da China Xu Yingzhen mais de 1000 profissionais dos diversos sectores de São Tomé e Príncipe beneficiaram de cursos de curta duração na República Popular da China.

Dados que foram divulgados pela embaixadora da China num colóquio que juntou os quadros formados nas universidades chinesas. Alguns quadros vão prosseguir os estudos, seja em mestrado ou doutoramento. No entanto, a maioria já está a aplicar os conhecimentos adquiridos para promover o progresso de São Tomé e Príncipe.

«A China é um país de oportunidades», afirmou Waldma Pires. Licenciada em Bio-Saúde foi estudar na China logo após a retoma das relações diplomáticas no ano 2017. Após a licenciatura fez o mestrado. No próximo mês de setembro regressa a China para concluir o doutoramento. «Tudo isto foi possível porque a China é um país de oportunidades. Os chineses dão-te oportunidades quando percebem que você tem potencial», frisou Waldma Pires.

No colóquio de partilha de experiências sobre a vida estudantil e o conhecimento adquirido nas universidades chinesas destacou-se um ex-estudante que agora dirige o sector da economia de São Tomé e Príncipe. Trata-se de Disney Leite o actual ministro da economia.

«A formação recebida na China preparou-nos para contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do nosso país. Como Ministro da Economia os conhecimentos adquiridos permitem-me promover políticas que incentivem o crescimento da economia nacional», declarou o ministro da economia.

A atracção do investimento privado chinês é uma das principais lições que Disney Leite pretende implementar como ministro da economia. «Tudo quanto poderei fazer para atrair investimentos directos estrangeiros sobretudo de investidores chineses, o farei. Estaria aqui como um embaixador da China em São Tomé», pontuou.

FOTO : Ministro da Economia Disney Leite

Os quadros formados na China começam a ocupar posições de decisão na estrutura da administração pública Luísa Cabinda é outro exemplo. Formada em Direito na China é actualmente membro da direcção do ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. «Eu amo a China», revelou Cabinda. Segundo a directora do gabinete do ministério da justiça, para além da formação académica concluída no ano 2021, a universidade e a sociedade chinesa «ensinaram-me a ser uma líder». Luísa Cabinda garantiu no colóquio que absorveu a cultura chinesa, e é hoje uma embaixadora da China no mundo.

«O esforço ou o trabalho duro, é a mãe do sucesso…», é um ditado chinês, que foi citado em mandarim pela estudante de economia e comercio internacional Maribel Veiga. Após 5 anos de licenciatura, a estudante santomense prepara-se para realizar o mestrado na Universidade chinesa.

O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, dos Assuntos Parlamentares e do Desenvolvimento, Lúcio Magalhães interveio no colóquio dos quadros formados na China, com uma mensagem de esperança e de absorção de competências.

«Quem quiser trabalhar, quem quiser verdadeiramente trazer conhecimentos para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe tem espaço sim…», pontuou.

O ministro apelou ao espírito criactivo e empreendedor dos quadros formados na China. Segundo Lúcio Magalhães, o governo decidiu recentemente abrir as portas para absorver competências.

«O governo criou um programa de estágios para facilitar a entrada no mercado de trabalho. O estágio é pago pelo governo, e no fim de 6 meses a entidade patronal avaliará se fica ou não com o Estagiário. O mercado abre sempre para quem tem formação e interesse em contribuir», concluiu.

Numa altura em que a China e os Países africanos preparam a realização em setembro da Cimeira conjunta de cooperação em Pequim, (FOCAC), a embaixadora Xu Yingzhen destacou a oportunidade que África tem de implementar a estratégia de construção de um futuro compartilhado.

«Na jornada para a modernização, a China vai trabalhar de mãos dadas com São Tomé e Príncipe e o continente africano para promover os intercâmbios e a cooperação pragmática em vários domínios. Apoiar os países africanos a alcançarem a sua própria modernização, e a construir a comunidade China – África de futuro compartilhado», sublinhou a embaixadora da China.

Promotora de um mundo multipolar a China lançou 3 grandes iniciativas de política externa, nomeadamente a implementação da iniciativa para o desenvolvimento global, a iniciativa para a segurança global, e a iniciativa para a civilização global.

Abel Veiga