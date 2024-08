A eliminação do Paludismo em 2028 está em risco

A confirmação do risco foi dada por Didiena Vilhete, coordenadora do programa nacional de luta contra o paludismo na abertura de um seminário que envolve os parceiros internacionais que apoiam o país no combate contra a doença.

2028 é a meta para São Tomé e Príncipe eliminar o paludismo. Mas, o arquipélago continua a registar aumento de casos.

«Actualmente os casos do paludismo continuam muito elevados. O seminário visa encontrar junto aos parceiros a solução para a situação do paludismo no país», afirmou a coordenadora do programa nacional de luta contra o paludismo.

FOTO : Didiena Vilhete / Coordenadora do Programa de Luta Contra o Paludismo

A pulverização das casas e a utilização dos mosquiteiros, são medidas que a população não tem acatado, explicou Didiena Vilhete. A resistência da população compromete também a vigilância epidemiológica.

Os 4 distritos mais populosos na ilha de São Tomé, nomeadamente Água Grande, Mé-Zochi, Lobata e Cantagalo registam aumento do paludismo, em Lobata a incidência é maior.

Até as regiões que estão na fase de pré-eliminação, como o distrito de Caué e a Região Autónoma do Príncipe passaram a registar focos do paludismo.

«São distritos onde deveríamos ter zero casos autóctones. Mas infelizmente já tivemos casos da doença nas duas regiões o que torna mais difícil a eliminação em 2028», precisou a coordenadora do programa de luta contra o paludismo.

Uma situação que põe em risco a eliminação da doença em 2018. «Está em risco, mas ainda não está perdido. Este seminário é uma das soluções para definirmos a melhor estratégia», frisou.

China é o principal parceiro de São Tomé e Príncipe na luta contra o paludismo. A embaixadora Xu Yingzhen realçou as acções em curso para combater a doença.

«A parte chinesa ajudará a elaborar uma nova estratégia anti paludismo caracterizada pelo tratamento em máxima com o auxílio de medidas anti vectorial», declarou a diplomata chinesa.

O apoio da China permitiu ao centro nacional de endemias criar um sistema de registo de casos do paludismo. A busca activa dos casos foi implementado a par do tratamento preventivo do público-alvo.

O combate à doença que representa o maior problema de saúde pública em São Tomé e Príncipe, é longo e cheio de desafios. Ângela Costa, ministra da saúde que abriu o seminário apelou ao apoio dos parceiros internacionais.

«A prevenção e o controlo eficaz do paludismo requere um esforço contínuo e coordenado», pontuou a ministra da saúde.

O Ministério da Saúde reúne os parceiros internacionais num hotel da capital São Tomé, para acelerar a campanha de eliminação do paludismo.

Abel Veiga