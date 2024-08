Primeiro-ministro volta a defender a construção de uma cadeia de alta segurança no país

É um projeto antigo que volta a ser atualizado pelo primeiro-ministro santomense. Patrice Trovoada defende a necessidade de construção de uma cadeia de alta segurança em São Tomé e Príncipe.

«Nós temos que ter cá uma cadeia de alta segurança para fechar aqueles que precisam ser fechados com maior observação» – vincou Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro assegurou que tudo fará para a materialização da ideia ainda ao longo do mandato que termina em 2026.

«Eu penso que vamos lançar isso ainda nesse mandato. No que diz respeito a cadeia estamos num processo, mas existe já algumas iniciativas nomeadamente para os delinquentes primários, mas os casos de criminalidade violenta que estamos a assistir temos que ter mão dura. Temos que arranjar fontes de financiamento para a cadeia de alta segurança é prioridade».

Enquanto a cadeia de alta segurança não é construída o governo decidiu apostar no reforço da segurança interna, sem por de lado a cooperação internacional para fazer face à criminalidade.

«S. Tomé e Príncipe não está fora da rede internacional do crime que seja a droga, que seja todas as formas do tráfico, etc. Estamos a trabalhar. É bom que as pessoas reconhecem o esforço pela presença policial, mas o objetivo do governo é a videovigilância, maior iluminação de certas artérias da capital e de bairros residenciais, é também trabalhar na reinserção».

Patrice Trovoada falava à margem da cerimónia de lançamento das obras de construção do novo centro técnico da federação santomense de futebol.

José Bouças