Jurista que ganhou concurso público, mas que foi afastado pelos deputados recorreu à justiça

No recurso que deu entrada no Supremo Tribunal de Justiça esta sexta-feira, Jonas Gentil, o jurista que concorreu e ganhou o concurso público para ser Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas, foi queixar ao Supremo Tribunal de Justiça sobre a injustiça praticada pelos deputados a Assembleia Nacional. Pois acabou por ser preterido pelos deputados da nação, que elegeram o terceiro classificado do concurso como Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas.

No recurso submetido aos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, Jonas Gentil, pede a suspensão da eficácia da deliberação da Assembleia Nacional, que elegeu o terceiro classificado no concurso.