ÁFRICA reúne-se com o principal parceiro comercial para promover a modernização e o futuro compartilhado

De 2 à 6 de Setembro a China e o continente africano vão projectar em Pequim, a nova visão estratégica de cooperação. Novas acções de cooperação vão ser lançadas durante a cimeira do Fórum de Cooperação China África (FOCAC). A nova visão sino-africana de cooperação assenta na modernização de África e na construção de uma comunidade de futuro compartilhado a todos os níveis.

Há 15 anos consecutivos que a República Popular da China se posiciona como o maior parceiro comercial do continente africano. Um relatório produzido pelo Conselho Empresarial China – África e divulgado na última sexta-feira em Pequim, indica que o stock de investimentos directos chineses no continente africano ultrapassou os 47 bilhões de dólares no ano 2022. Período em que mais de 3000 empresas chinesas investiram no continente negro.

O investimento privado chinês continua a aumentar em África. No primeiro semestre de 2023 ultrapassou 1, 82 bilhões de dólares, e a projecção para 2024 aponta para que o investimento privado da China em África ultrapasse os 4 bilhões de dólares.

«A China é actualmente o principal país em desenvolvimento a investir em África, e continua a ser o primeiro parceiro comercial de África. O que traduz a grande resiliência e vitalidade da cooperação China – África», afirmou o vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Chen Xiaodong.

Em declarações aos órgãos de comunicação social chineses e africanos, na sala de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Pequim, Chen Xiaodong, definiu a Cimeira China – África como «o maior evento diplomático que a China organiza no seu solo».

Promoção da Modernização para Construção de uma Comunidade de Futuro Compartilhado de Alto Nível, é o tema central do Fórum de Cooperação China – África.

«A China sempre apoiou o continente africano e deseja agora impulsionar a modernização de África. Estamos seguros que com a realização do Fórum a cooperação será vantajosa, pragmática e contribuirá energicamente para o objectivo de promover a modernização da China e de África», sublinhou o vice-ministro dos negócios estrangeiros da China.

No quadro da FOCAC as reuniões técnicas começam no dia 2 de setembro. São Tomé e Príncipe marca presença em Pequim. No dia 4 de setembro, o Presidente Xi Jinping e a sua esposa oferecem um jantar aos chefes de Estado e de Governos africanos. Patrice Trovoada primeiro-ministro e chefe do governo de São Tomé e Príncipe estará presente.

No dia 5 de setembro, o discurso do Presidente da China, Xi Jinping abre a Cimeira dos Chefes de Estado e de Governos. O Presidente da China apresentará ao continente africano a nova visão de cooperação estratégica para a construção de uma comunidade sino-africana de futuro compartilhado.

A conferência de alto nível de Pequim será animada por 4 temas. Reforma do sistema de governação mundial, a industrialização e a modernização da agricultura, a paz e a segurança, e a cooperação sino-africana no quadro do cinturão e rota (programa de desenvolvimento do comércio através da infraestruturação, portos, aeroportos, estradas, e caminhos ferro, para liberdade comercial entre Ásia, Europa e África).

«São assuntos que marcam a actualidade mundial», destacou o vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da China.

Criada há 24 anos, a FOCAC, é considerada pela política externa da China como um elemento fundamental da cooperação do Sul Global.

Xi Jinping, Presidente da República Popular da China, é o principal arquitecto da nova parceria estratégica China – África. Após a ascensão ao cargo de Presidente da China no ano 2013, África foi o primeiro destino da visita ao estrangeiro do Presidente chinês. «Isso para pessoalmente planificar o desenvolvimento da cooperação com África», pontuou Chen Xiaodong, o vice-ministro dos negócios estrangeiros da China.

O Presidente Xi Jinping já visitou o continente africano por 5 vezes consecutivas. No dia 5 de setembro recebe em Pequim, os chefes de Estado e de Governos africanos para partilhar a nova visão estratégica de cooperação.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, a União Africana, e diversas outras instituições internacionais, foram convidados para a Cimeira China-África.

Abel Veiga – Téla Nón / Pequim