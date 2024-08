“Em STP não é suficiente vencer um concurso é necessário pertencer a um partido político”

Depois do chumbo pelos deputados da maioria parlamentar na eleição para o cargo de juiz conselheiro do tribunal de Contas, Jonas Gentil que venceu o concurso, decidiu recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do tribunal Administrativo.

«Introduzimos um recurso para suspender, em primeira mão, a eficácia do ato da maquiavélica deliberação de um grupo de deputados. Introduzimos também um recurso de anulação do ato propriamente dito» – disse Hamilton Vaz.

O advogado de Jonas Gentil avançou também o nome da Juíza que deve fazer a justiça do caso.

«Este caso está entregue a juíza de nome Eurídice Dias, veneranda juíza do Supremo Tribunal de Justiça com a responsabilidade no que toca ao tribunal administrativo para resolver esta situação».

Jonas Gentil, que se considera injustiçado, diz que a preocupação é também com as gerações futuras.

«Enquanto professor ensino completamente o contrário e agora vejo-me nessa situação. O quê que vou explicar aos meus alunos que afinal, como havia dito numa nota que fiz que em S. Tomé e Príncipe não é suficiente vencer um concurso, se calhar é necessário pertencer a um partido político que é o que eu sempre evitei».

Jonas Gentil disse mais “em momento algum julguei que houvesse essa possibilidade de ser eleito pela assembleia, caso assim fosse, nem sequer concorreria para este concurso” – sublinhou.

Na última sessão plenária da assembleia nacional, a maioria parlamentar da ADI e da coligação MCI-PS/PUN decidiu eleger para o cargo de juiz conselheiro para o Tribunal de Contas, Dany Nazaré, o terceiro classificado do concurso.

José Bouças